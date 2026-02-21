बगहा में मैट्रिक परीक्षा के दौरान 3 छात्राएं बेहोश, अस्पताल में भर्ती, मची अफरा-तफरी

West Champaran News: बगहा में मैट्रिक परीक्षा के दौरान चीनी मिल हाई स्कूल केंद्र पर तीन छात्राएं अचानक बीमार पड़ गईं, जिससे परीक्षा केंद्र पर अफरा-तफरी मच गई. उन्हें तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और स्थिति स्थिर बताई जा रही है.
Bagaha News: बिहार बोर्ड की तरफ से आयोजित मैट्रिक परीक्षा के दौरान बगहा के एक परीक्षा केंद्र पर तीन छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया. 21 फरवरी, 2026 दिन शनिवार को बगहा शहर स्थित चीनी मिल हाई स्कूल में मैट्रिक परीक्षा की दूसरी पाली चल रही थी, तभी परीक्षा दे रही तीन छात्राओं ने खुद को असहज महसूस करना शुरू कर दिया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परीक्षा केंद्र पर मौजूद शिक्षकों और कर्मियों ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया, जिसके बाद एंबुलेंस की मदद से तीनों छात्राओं को आनन-फानन में अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया.
अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती की गई छात्राओं की पहचान कैलाशनगर निवासी चम्पी कुमारी, धर्मकता निवासी सोहानी कुमारी और आईठहिया निवासी नंदनी कुमारी के रूप में हुई है. उन्हें चक्कर आने, बेहोशी और जी मचलने जैसी शिकायतें थीं.
अस्पताल प्रशासन के अनुसार, अब उनकी स्थिति स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं. अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. पुष्पराज ने बताया कि तीनों छात्राओं का इलाज जारी है और उनकी हालत सामान्य है. प्रारंभिक जांच में अत्यधिक घबराहट और कमजोरी को इसका मुख्य कारण बताया गया है.
इस घटना के बाद परीक्षा केंद्र पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया था, लेकिन प्रशासन की तत्परता और त्वरित कार्रवाई से स्थिति जल्द ही सामान्य हो गई.
चिकित्सा अधिकारियों ने यह भी सलाह दी है कि कई बार परीक्षार्थी खाली पेट परीक्षा देने आ जाते हैं, जिससे एसिडिटी बनने और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले हल्का नाश्ता, पानी और फल लेने की सलाह दी गई है ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके और वे शांतिपूर्वक अपनी परीक्षा दे सकें.
