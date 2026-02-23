Advertisement
मधुबनी में पर्यटन मंत्री के काफिले की एस्कॉर्ट गाड़ी ने स्कूटी को रौंदा, एक युवक की हालत नाजुक

Tourism Minister Convoy Escort Vehicle: बिहार के मधुबनी जिले में पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले में शामिल एक एस्कॉर्ट वाहन ने स्कूटी सवार दो युवकों को कुचल दिया. इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है. घटना बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कर्पूरी चौक के पास हुई और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 23, 2026, 09:56 PM IST

Madhubani News: मधुबनी जिले में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां बिहार सरकार के पर्यटन विभाग मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले की एस्कॉर्ट वाहन ने स्कूटी सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. इस घटना में एक युवक की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है. जानकारी के अनुसार, यह हादसा बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कर्पूरी चौक के पास हुआ, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल युवकों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए एक युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले में शामिल एक वाहन ने पहले स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े. इसके बाद काफिले में पीछे आ रही तेज रफ्तार दूसरी गाड़ी दोनों युवकों के ऊपर से गुजर गई. गंभीर रूप से घायल युवक की पहचान शिलानाथ बरही निवासी छात्र आशुतोष कुमार के रूप में हुई है, जो मैट्रिक की परीक्षा देकर लौट रहा था. वहीं, दूसरे घायल युवक की पहचान बासोपट्टी के बुंदेलखंड गांव निवासी धर्मेंद्र पासवान के तौर पर हुई है. 

हादसे के बाद घायल आशुतोष को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, घायल युवकों के परिजनों द्वारा अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि घटना के समय मंत्री अपने वाहन से रुके तक नहीं. 

बताया जा रहा है कि आक्रोशित भीड़ ने काफिले के पीछे चल रहे पुलिस वाहन को खदेड़ दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी. इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है. फिलहाल, गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज जारी है, जबकि स्थानीय लोगों में मंत्री के काफिले की इस असंवेदनशीलता को लेकर भारी रोष व्याप्त है.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण

Tourism MinisterMadhubaniBihar News

