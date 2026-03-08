Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

Rohtas News: सूरत की साड़ी मिल में बड़ा हादसा, जहरीली गैस से रोहतास के 4 श्रमिकों की मौत... पसरा मातम

Rohtas News: गुजरात के सूरत शहर के पांडेसरा औद्योगिक क्षेत्र में एक साड़ी रंगाई मिल में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (ईटीपी) के भूमिगत टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैसों से दम घुटने के कारण रोहतास जिले के चार श्रमिकों की मौत हो गई. इस दर्दनाक खबर से परिजनों में गहरा मातम छा गया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 08, 2026, 04:25 PM IST

सूरत: जहरीली गैस से रोहतास के 4 श्रमिकों की मौत (AI Image)
Rohtas News: गुजरात के सूरत से एक हृदय विदारक खबर सामने आई है, जहां पांडेसरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित पारस प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड की एक साड़ी रंगाई मिल में हुए एक दर्दनाक हादसे में बिहार के रोहतास जिले के चार श्रमिकों की जान चली गई. बताया जा रहा है कि यह घटना मिल के अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (ईटीपी) के भूमिगत टैंक की सफाई के दौरान हुई, जब टैंक के भीतर जहरीली गैसों के कारण उनका दम घुट गया. इस भयावह खबर के मिलते ही रोहतास में मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया और वे सभी तत्काल सूरत के लिए रवाना हो गए हैं. यह घटना औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

चार श्रमिकों की मौत, इलाके में शोक की लहर
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सबसे पहले रोहतास जिला के शिवसागर थाना क्षेत्र के गिरधरिया गांव के वार्ड नंबर-7 निवासी सोनू पासवान की मौत की सूचना मिली थी. इसके बाद करगहर थाना क्षेत्र के घोडीहा निवासी अंकित पासवान और कोचस के कपसिया निवासी संदीप कुमार तथा अमरेंद्र पासवान के भी अचेत होने की खबर आई. शुरुआती जानकारी में अमरेंद्र पासवान के केमिकल से झुलसने की बात कही जा रही थी, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि इलाज के दौरान इन तीनों श्रमिकों की भी दम घुटने से मौत हो गई. एक साथ चार युवा श्रमिकों की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

यह भी पढ़ें: Patna News: परसा बाजार हत्याकांड; एक साल बाद सुलझी अज्ञात शव की गुत्थी, जानें मामला

हादसे की खबर सुनकर गहरा सदमा
परिजनों को जैसे ही इस दुखद घटना की जानकारी मिली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. मृतक सोनू पासवान के परिजन सीता देवी और भाई पिंटू कुमार ने बताया कि उन्हें इस हादसे की खबर सुनकर गहरा सदमा लगा है. वे सभी तुरंत सूरत के लिए निकल पड़े हैं ताकि अपने प्रियजनों के शवों को वापस ला सकें और अंतिम संस्कार कर सकें. इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं, जहां अक्सर जोखिम भरे काम बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के करवाए जाते हैं. स्थानीय प्रशासन और मिल प्रबंधन से इस पूरे मामले की गहन जांच और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की उम्मीद की जा रही है, ताकि किसी और परिवार को इस तरह के भीषण दर्द से न गुजरना पड़े.

रिपोर्ट: अमरजीत कुमार यादव

