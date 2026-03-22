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अररिया में दर्दनाक सड़क हादसा: फोर लेन पर तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से तीन युवकों की मौत

Araria Road Accident: अररिया जिले में एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना नरपतगंज थाना क्षेत्र के पलासी के पास फोर लेन सड़क पर हुई, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिस पर तीनों युवक सवार थे.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 22, 2026, 10:42 PM IST

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अररिया में दर्दनाक सड़क हादसा
अररिया में दर्दनाक सड़क हादसा

Araria Road Accident: अररिया जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां फोर लेन सड़क पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों ने अपनी जान गंवा दी. यह भीषण दुर्घटना नरपतगंज थाना क्षेत्र के पलासी के समीप घटी, जब तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर जोगबनी से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि टक्कर मारने वाला वाहन चालक मौके से फरार हो गया.

घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को मदद पहुंचाने का प्रयास किया. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तीनों गंभीर रूप से घायल युवकों को आनन-फानन में फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

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पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतकों की पहचान सुपौल जिले के राघोपुर इलाके के निवासी के रूप में हुई है. इस संबंध में, डीएसपी मुकेश साह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस फरार वाहन और उसके चालक की तलाश में जुट गई है. उन्होंने कहा कि सड़क पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी वाहन की पहचान कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके. इस घटना ने एक बार फिर फोर लेन सड़कों पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण होने वाले हादसों की गंभीरता को उजागर किया है. इस घटना ने तीन परिवारों को गहरा सदमा पहुंचाया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और फरार आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.

रिपोर्ट: कुमार नितेश

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