Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3103516
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

Madhepura News: सड़क हादसे में एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत, लड़की समेत एक अन्य युवक घायल, हालत गंभीर

Madhepura News: मधेपुरा के भर्राही थाना क्षेत्र में NH-107 पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया. जिसमें एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अररिया की नेहा कुमारी (23) और सहरसा के रिशु यादव (24) घायल हो गए. तीनों सिंहेश्वर मंदिर से पूर्णिया जा रहे थे.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 09, 2026, 05:41 PM IST

Trending Photos

मधेपुरा सड़क हादसा
मधेपुरा सड़क हादसा

Madhepura Road Accident: मधेपुरा जिले में सोमवार (9 फरवरी) सुबह एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना में दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह भयावह घटना भर्राही थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-107 (NH-107) पर राजपुर स्थित गैमन इंडिया प्लांट के समीप घटित हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक अज्ञात और तेज रफ्तार वाहन ने मोटरसाइकिल को इतनी भीषण टक्कर मारी कि वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक सवार दूर जा गिरे. मृतक की पहचान ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के डेफरा वार्ड-10 निवासी रामचंद्र यादव के बेटे सौरव कुमार (25) के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, सौरव अपने दो भाइयों में बड़ा था और परिवार का मुख्य सहारा था. इस दुखद खबर से पूरे परिवार में मातम छा गया है.

हादसे में घायल होने वालों में अररिया जिले के भटगामा निवासी मनोज यादव की बेटी नेहा कुमारी (23) और सौरव का दोस्त रिशु यादव (24), जो सहरसा जिले के मलोधा गांव का निवासी है, शामिल हैं. दोनों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, सौरव रविवार सुबह अपने घर से अकेले निकला था, जिसके बाद परिजनों को पता चला कि वह अपने दोस्तों के साथ सिंहेश्वर मंदिर गया था. 

बताया जा रहा है कि सौरव, नेहा और रिशु तीनों ने रविवार रात सिंहेश्वर मंदिर में ही विश्राम किया था. सोमवार सुबह वे तीनों सिंहेश्वर से पूर्णिया जाने के लिए एक ही बाइक पर निकले थे. राजपुर गैमन इंडिया प्लांट के पास पहुंचते ही उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सौरव कुमार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और राहगीर मौके पर जमा हो गए. तत्काल भर्राही थाना पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा. पुलिस ने घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा, जहाँ उनका उपचार जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. 

ये भी पढ़ें- Jehanabad News: घर से खाना खाकर निकला था अंकित, बेर के पेड़ से लटका मिला शव

वहीं, मृतक सौरव कुमार के शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मधेपुरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और मौत का कारण बनने का मामला दर्ज कर लिया है और फरार चालक तथा वाहन की तलाश में सघन छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है. इस दर्दनाक हादसे से क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है.

पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फरार चालक और वाहन की तलाश शुरू कर दी है. घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इस दुखद घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

TAGS

Madhepura news

Trending news

Sitamarhi News
'मारब सिक्सर के 6 गोली...' बजते ही हुई फायरिंग, सीतामढ़ी में युवक की मौत
Arrah news
आरा में निर्माणाधीन कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, छात्रों को मिलेंगी ये खास सुविधाएं
RJD MLC
'बंद की गई सीएम नीतीश कुमार की माइक', राजद MLC सुनील सिंह के दावे से उठे कई सवाल
sunil singh rjd
तेजप्रताप के जयचंद वाले बयान पर सुनील सिंह बोले- मैं RJD का सिपाही हूं, उनकी पार्टी
Garhwa police
पति का पत्नी पर था अवैध संबंध का शक, इसलिए मार डाला, गढ़वा पुलिस ने सुलझाया केस
Madhepura news
सड़क हादसे में एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत, लड़की समेत एक अन्य युवक घायल, हालत गंभीर
Bihar politics
विधान परिषद में नीतीश–राबड़ी के बीच तीखी बहस, तेजस्वी ने भी जारी किया क्राइम बुलेटिन
Jharkhand Nikay Chunav 2026
झारखंड निकाय चुनाव: विधानसभा में हार के बाद भी बीजेपी का घुसपैठ और धर्मांतरण पर जोर
CM nitish kumar
सदन में नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को कहा 'लड़की' तो भड़कीं रोहिणी आचार्य
Bihar government
सेवा वितरण और शिकायत निवारण प्रणाली में बिहार ने पेश की मिसाल, मिला ये सम्मान