Madhepura News: सड़क हादसे में एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत, लड़की समेत एक अन्य युवक घायल, हालत गंभीर

Madhepura Road Accident: मधेपुरा जिले में सोमवार (9 फरवरी) सुबह एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना में दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह भयावह घटना भर्राही थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-107 (NH-107) पर राजपुर स्थित गैमन इंडिया प्लांट के समीप घटित हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक अज्ञात और तेज रफ्तार वाहन ने मोटरसाइकिल को इतनी भीषण टक्कर मारी कि वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक सवार दूर जा गिरे. मृतक की पहचान ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के डेफरा वार्ड-10 निवासी रामचंद्र यादव के बेटे सौरव कुमार (25) के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, सौरव अपने दो भाइयों में बड़ा था और परिवार का मुख्य सहारा था. इस दुखद खबर से पूरे परिवार में मातम छा गया है.

हादसे में घायल होने वालों में अररिया जिले के भटगामा निवासी मनोज यादव की बेटी नेहा कुमारी (23) और सौरव का दोस्त रिशु यादव (24), जो सहरसा जिले के मलोधा गांव का निवासी है, शामिल हैं. दोनों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, सौरव रविवार सुबह अपने घर से अकेले निकला था, जिसके बाद परिजनों को पता चला कि वह अपने दोस्तों के साथ सिंहेश्वर मंदिर गया था.

बताया जा रहा है कि सौरव, नेहा और रिशु तीनों ने रविवार रात सिंहेश्वर मंदिर में ही विश्राम किया था. सोमवार सुबह वे तीनों सिंहेश्वर से पूर्णिया जाने के लिए एक ही बाइक पर निकले थे. राजपुर गैमन इंडिया प्लांट के पास पहुंचते ही उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सौरव कुमार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और राहगीर मौके पर जमा हो गए. तत्काल भर्राही थाना पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा. पुलिस ने घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा, जहाँ उनका उपचार जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

वहीं, मृतक सौरव कुमार के शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मधेपुरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और मौत का कारण बनने का मामला दर्ज कर लिया है और फरार चालक तथा वाहन की तलाश में सघन छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है. इस दर्दनाक हादसे से क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है.

