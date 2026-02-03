बिहार के गैंग ने रची थी तनिष्क में डकैती की साजिश, बोकारो पुलिस ने बेगूसराय से दबोचे 2 मास्टरमाइंड

Bokaro News: बोकारो पुलिस ने सेक्टर 4 स्थित तनिष्क शोरूम में 11 जनवरी को हुए डकैती के प्रयास का उद्भेदन कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने बिहार के बेगूसराय निवासी दो अपराधियों को एक पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. शोरूम के गार्ड की सतर्कता से डकैती की बड़ी घटना टल गई थी, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है.
Bokaro Tanishq Showroom Robbery: झारखंड के बोकारो जिले में तनिष्क शोरूम के शोरुम में लूट की कोशिश की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस घटना में बिहार गैंग का कनेक्शन सामने आया है. बोकारो पुलिस ने इस संबंध में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधी बिहार के बेगूसराय के निवासी हैं. पुलिस बाकी पांच अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.
दरअसल, बोकारो शहर के सेक्टर 4 स्थित तनिष्क शोरूम में 11 जनवरी को डकैती की कोशिश हुई थी. जानकारी के अनुसार, 11 जनवरी की शाम लगभग 4 बजे, सात हथियारबंद अपराधियों ने सेक्टर 4 सिटी सेंटर के पॉश इलाके में स्थित तनिष्क शोरूम में डकैती का प्रयास किया था. इनमें से दो अपराधी पुलिस की वर्दी में थे. अपराधियों ने जब शोरूम में घुसने की कोशिश की, तो एक मास्क पहने हुए व्यक्ति पर गार्ड को संदेह हुआ. गार्ड द्वारा रोके जाने पर अपराधियों ने गार्ड से हाथापाई की और उसकी बंदूक छीन ली. इसी दौरान शोरूम का सायरन बज उठा, जिससे अपराधी हथियार चमकाकर मौके से फरार हो गए. गार्ड की तत्परता से डकैती की बड़ी घटना टल गई थी.
यह पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर सिटी डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष कार्यबल (टास्क फोर्स) का गठन किया गया था. इस कार्यबल ने बिहार सहित विभिन्न ठिकानों पर लगातार छापेमारी की, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस को यह सफलता मिली. बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और उनमें से एक पर सिलीगुड़ी स्थित तनिष्क शोरूम में भी इसी तरह की घटना को अंजाम देने का मामला दर्ज है. पुलिस बाकी फरार अपराधियों को जल्द ही पकड़ने का दावा कर रही है और इस मामले में आगे की जांच जारी है.
