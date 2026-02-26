Advertisement
'हर घुसपैठिए को निकालो', अमित शाह का सीमांचल में एक्शन! राजद का तीखा पलटवार

Amit Shah News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे के दौरान घुसपैठियों को चिह्नित कर देश से बाहर निकालने के बयान ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है. जहां एक ओर राजद ने इस बयान को जनता को गुमराह करने वाला बताते हुए गृह मंत्री पर हमला बोला है. वहीं, सत्ताधारी गठबंधन के कुछ नेताओं ने इसका समर्थन किया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 26, 2026, 11:16 PM IST

सीमांचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
Bihar News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे पर दिए गए बयान ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है. पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सीमांचल क्षेत्र में घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए जल्द ही एक अभियान चलाया जाएगा. इस घोषणा के तुरंत बाद बिहार में राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं, जहां विपक्ष ने इसे चुनावी हथकंडा बताया. वहीं, सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने इसका समर्थन किया.

राजद (RJD) के एमएलसी कारी सुहैब ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अमित शाह को शर्म आनी चाहिए क्योंकि उन्हीं के चुनाव आयोग ने जिन एफआईआर में घुसपैठियों का जिक्र किया था, उनमें एक भी बांग्लादेशी या घुसपैठिए का नाम नहीं था. सुहैब ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता को गुमराह कर रही है और चुनाव से पहले ऐसे बयान देकर माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि जब केंद्र और राज्य में इतने सालों से भाजपा गठबंधन की सरकार है, तो घुसपैठियों की मौजूदगी के लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि वे इस पद के लायक नहीं हैं.

वहीं, एनडीए (NDA) के भीतर भी इस मुद्दे पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि घुसपैठियों को हमारी संपत्ति और संसाधनों पर हक जमाने का कोई अधिकार नहीं है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

जदयू विधायक मंजीत सिंह और मंत्री संतोष सुमन ने भी अमित शाह के रुख का स्वागत करते हुए घुसपैठियों को आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया और उन्हें पहचान कर बाहर करने की आवश्यकता पर बल दिया. हालांकि, जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने एक अलग राय व्यक्त करते हुए दावा किया कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है. उन्होंने कहा कि बिहारी लोग नहीं चाहते कि कोई बाहरी यहां रहे, और अगर कोई घुसपैठिया पाया जाता है तो उसे निकाला जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने सीमांचल के जिलों में घुसपैठियों की मौजूदगी के दावों को खारिज किया.

रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव

