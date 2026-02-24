अमित शाह का बिहार दौरा: बॉर्डर पर सुरक्षा और गांवों के विकास की ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे गृह मंत्री

Union Home Minister Amit Shah Bihar Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी से बिहार के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान अमित शाह खास तौर पर राज्य के सीमावर्ती जिलों किशनगंज और अररिया का दौरा करेंगे. बिहार सरकार के पथ निर्माण और उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि गृह मंत्री 25, 26 और 27 फरवरी तक बिहार में रहेंगे, जहां वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लेंगे.

डॉ. जायसवाल ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा मुख्य रूप से बिहार की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा पर केंद्रित होगा. वे सीमा सुरक्षा बल (BSF) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें सीमा पार गतिविधियों, घुसपैठ और तस्करी जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी.

इस बैठक का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाने और सुरक्षा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करना है. इसके अतिरिक्त, अमित शाह सीमावर्ती गांवों में केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे 'वाइब्रेंट विलेज' कार्यक्रम की प्रगति का भी जायजा लेंगे. यह कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है और गृह मंत्री इसकी जमीनी हकीकत का मूल्यांकन करेंगे ताकि इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

इस दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में चल रही अटकलों पर भी डॉ. दिलीप जायसवाल ने विराम लगाया. कुछ खबरों में यह दावा किया जा रहा था कि अमित शाह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर राज्यसभा सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर सकते हैं. हालांकि, डॉ. जायसवाल ने इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है और न ही अमित शाह का पटना आने का कोई कार्यक्रम है. उन्होंने साफ किया कि राज्यसभा सीटों को लेकर किसी भी तरह की बैठक की योजना नहीं है.

रिपोर्ट: प्रिंस सूरज

यह भी पढ़ें: 'सीएम नीतीश ने काम किया, लेकिन...', संजय झा ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल