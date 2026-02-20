बिहार विधानसभा में 'ब्राह्मण' और 'ब्राह्मणवाद' शब्द पर हंगामा, कार्यवाही से शब्द हटाने का निर्देश

बिहार विधानसभा में सीपीआई-एमएल के विधायक संदीप सौरभ ने उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी लागू करने की मांग को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया. इस दौरान उन्होंने 'ब्राह्मणवाद' शब्द का प्रयोग किया, जिस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया. हंगामे को शांत कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने कार्यवाही से 'ब्राह्मण' शब्द को हटाने का निर्देश दिया, यह कहते हुए कि यह बहस का विषय नहीं है. विधायक संदीप सौरभ ने अपने प्रस्ताव में कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए इस नियम को लागू करना अत्यंत आवश्यक है.

उन्होंने आरोप लगाया कि ब्राह्मणवाद मानसिकता के लोग इसे लागू नहीं होने देना चाहते. उनके इस बयान पर भाजपा विधायक मिथलेश तिवारी सहित विपक्ष के सदस्यों ने पुरजोर विरोध जताया. आलोक मेहता ने संदीप सौरभ का पक्ष लेते हुए कहा कि ब्राह्मणवाद कोई जाति नहीं है और जिनको यह चुभ रहा है, उनकी चोर की दाढ़ी में तिनका है. वहीं, मिथलेश तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग ब्राह्मणवाद समझते नहीं हैं, लेकिन इन्हें ब्राह्मणों से समस्या है.

यह भी पढ़ें: RSS प्रमुख के बयान पर गरमाई राजनीति, गिरिराज सिंह बोले- औरंगजेब बनने की कोशिश हुई...

Add Zee News as a Preferred Source

इस मामले में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने संदीप सौरभ की बातों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इन बातों से उनकी मानसिकता झलकती है. उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि वे स्वयं भूमिहार ब्राह्मण हैं, फिर भी उन्हें कॉलेज में रैगिंग का सामना करना पड़ा और हॉस्टल से बाहर निकाला गया. विजय सिन्हा ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग संवैधानिक संस्थाओं के निर्णय पर प्रश्न उठा रहे हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भावना को तार-तार कर रहे हैं. विपक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध जताते हुए स्पष्ट किया कि "ब्राह्मण जाति है, ब्राह्मणवाद नहीं.

संदीप सौरभ ने भी जी मीडिया से बातचीत में अपने स्टैंड पर कायम रहते हुए कहा कि उन्होंने 'ब्राह्मण' नहीं, बल्कि 'ब्राह्मणवाद' कहा था. आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि जायज मुद्दे को जायज तरीके से उठाया गया था, लेकिन कुछ लोगों को इससे आपत्ति हुई, और वे मुख्य मुद्दे से भटकाकर 'ब्राह्मण' शब्द को लेकर हंगामा खड़ा करने लगे. यह घटना बिहार की राजनीति में जाति और पहचान से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर चल रही बहस को रेखांकित करती है, जहाँ एक शब्द को लेकर सदन में तीखी नोंक-झोंक देखने को मिली. इस पूरे प्रकरण ने 'ब्राह्मण' और 'ब्राह्मणवाद' के अर्थ और उनके राजनीतिक निहितार्थों पर एक नई बहस छेड़ दी है.

रिपोर्ट: रजनीश, पटना