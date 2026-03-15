Jamtara News: कस्तूरबा गांधी विद्यालय में छात्रा की मौत मामले में बवाल, मंत्री इरफान अंसारी ने दिए जांच के आदेश

Jamtara Crime News: जामताड़ा जिले के नारायणपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 11वीं कक्षा की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर इलाके में गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है. इस दुखद घटना के बाद मृत छात्रा के परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का सीधा आरोप लगाया है, जिससे यह मामला अब तूल पकड़ चुका है. परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी की मौत विद्यालय की अनदेखी और उचित देखभाल के अभाव में हुई है और वे इस मामले में न्याय तथा जवाबदेही की मांग कर रहे हैं.

इस घटना से न केवल स्थानीय समुदाय में गहरा रोष व्याप्त है, बल्कि आवासीय विद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. घटना के सामने आने के बाद दूसरे दिन थाना परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता को समझा और मामले की गहन जांच के लिए तत्काल एक उच्चस्तरीय टीम का गठन किया.

इस टीम का मुख्य उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल करना और छात्रा की मौत के सही कारणों का पता लगाना है, ताकि दोषियों को चिह्नित किया जा सके. इसी दौरान, स्थानीय विधायक और राज्य सरकार में मंत्री इरफान अंसारी भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पूरे मामले की विस्तृत जानकारी प्राप्त की, जिससे यह संकेत मिलता है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है.

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मंत्री इरफान अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाएगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि जांच के दौरान विद्यालय प्रबंधन या संबंधित वार्डन की किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आती है, तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार मृत छात्रा के शोकाकुल परिवार को हर संभव मदद प्रदान करेगी.

इसके तहत, उन्होंने परिवार को आर्थिक सहायता देने और उनके एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है, ताकि परिवार को इस कठिन समय में कुछ संबल मिल सके. यह घटना अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिसमें उन्हें न केवल सत्य को सामने लाना है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे.

रिपोर्ट- देबाशीष