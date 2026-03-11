Advertisement
यूपीएससी में सफलता के बाद श्रुति मोदी पहुंची नानी के घर, परिवार ने किया भव्य स्वागत

Koderma News: यूपीएससी परीक्षा में 569वीं रैंक हासिल करने वाली श्रुति मोदी अपनी सफलता के बाद कोडरमा स्थित अपने नानी के घर पहुंचीं. परिवार ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्होंने नाना-नानी का आशीर्वाद लिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत रहते हुए उन्होंने यह सफलता पांचवें प्रयास में प्राप्त की.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 11, 2026, 10:23 PM IST

कोडरमा: यूपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करने के बाद श्रुति मोदी बुधवार को अपने नानी के घर झुमरी तिलैया पहुंचीं, जहां उनके आगमन पर भव्य स्वागत किया गया. नाना-नानी और मामा-मामी ने गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया. श्रुति ने इस मौके पर अपने नाना-नानी का आशीर्वाद लिया और नानी ने माला पहनाकर इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी. श्रुति ने अपने पांचवें प्रयास में 569वीं रैंक हासिल कर भारतीय राजस्व सेवा (IRS) में अपनी जगह बनाई है, जिससे पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है. श्रुति का जन्म भी इसी नानी घर में हुआ था, जिसके कारण उनका इस स्थान से गहरा भावनात्मक लगाव है. दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने के बावजूद यूपीएससी का परिणाम आने के बाद वह अपनी खुशियां साझा करने और परिजनों का आशीर्वाद लेने के लिए तुरंत अपने नानी के पास पहुंचीं.

यह सफलता श्रुति मोदी की अथक मेहनत और अटूट दृढ़ संकल्प का परिणाम है. उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत रहते हुए इस अत्यंत प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी की. बैंक की नौकरी के साथ उन्हें पढ़ाई के लिए मुश्किल से 6 से 7 घंटे ही मिल पाते थे, लेकिन उन्होंने इस सीमित समय का पूरी लगन और समर्पण के साथ सदुपयोग किया. लगातार चार असफल प्रयासों का सामना करने के बावजूद श्रुति ने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य पर अडिग रहीं. पाँचवें प्रयास में आखिरकार उन्होंने यह कामयाबी हासिल कर ली, जो उनकी लगन और धैर्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाया और सफलता की राह पर आगे बढ़ती रहीं.

अपनी इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय श्रुति ने अपने पूरे परिवार को दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवार के निरंतर सहयोग, प्रोत्साहन और विश्वास के बिना यह मुकाम हासिल करना संभव नहीं था. श्रुति की नानी ने बताया कि चौथे प्रयास में असफलता के बाद श्रुति कुछ निराश हो गई थीं, लेकिन परिवार ने उन्हें लगातार प्रोत्साहित किया और आज उनकी मेहनत रंग लाई है. श्रुति की कामयाबी से उनके नाना गोपी मोदी भी बेहद उत्साहित हैं और अब उन्हें अपनी इस अफसर बिटिया की शादी का इंतजार है.

श्रुति की यह सफलता केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उनके पूरे परिवार और कोडरमा क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण है. उनकी कहानी कड़ी मेहनत, धैर्य और पारिवारिक समर्थन के महत्व को दर्शाती है, जो अन्य युवाओं को भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी.

रिपोर्ट: गजेंद्र सिन्हा

यह भी पढ़ें: बिहार में परीक्षा देने छात्र जाएगा या...?एडमिट कार्ड पर कुत्ते की तस्वीर देख उड़े होश

UPSCshruti modiKoderma NewsJharkhand news

