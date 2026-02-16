वैशाली में मुखिया ने लड़के से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के किया प्रयास, पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

Vaishali Latest News: वैशाली जिले के बरांटी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां काशीपुर चकबीबी पंचायत के मुखिया अर्जुन सिंह पर एक नाबालिग से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के प्रयास का गंभीर आरोप लगा है. पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
Trending Photos
Vaishali News: बिहार के वैशाली जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बरांटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत काशीपुर चकबीबी पंचायत के मुखिया अर्जुन सिंह पर एक नाबालिग लड़के से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के प्रयास का गंभीर आरोप लगा है. इस आरोप के बाद स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और गहन जांच शुरू कर दी है. घटना के विस्तृत खुलासे के बाद पुलिस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
जानकारी के अनुसार, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना बीते 9 फरवरी की शाम करीब 6 बजे घटित हुई. पीड़ित नाबालिग ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि मुखिया अर्जुन सिंह ने उसे किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी जानकारी देने के बहाने बुलाया था. आरोप है कि मुखिया नाबालिग को बहला-फुसलाकर कचड़ा भवन नहर के किनारे ले गया, जहां उसने नाबालिग पर दबाव बनाते हुए उसके निजी अंगों को पकड़ने का प्रयास किया. जब नाबालिग ने इसका विरोध किया और मदद के लिए चिल्लाया, तो आरोपी मुखिया ने उसका मुंह दबा दिया और उसके गाल पर दांत से काट भी लिया. किसी तरह नाबालिग अपनी जान बचाकर घर पहुंचा और तत्काल अपने माता-पिता और ग्रामीणों को इस दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी दी.
नाबालिग के पिता के 12 फरवरी को घर लौटने के बाद बरांटी थाना में मुखिया अर्जुन सिंह के खिलाफ एक विस्तृत शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर यह भी सामने आया है कि आरोपी मुखिया अर्जुन सिंह का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है. उनके खिलाफ पूर्व में भी दो मामले दर्ज हैं और वे पहले भी जेल जा चुके हैं. महुआ के एसडीपीओ संजीब कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है और इस जघन्य अपराध में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह
यह भी पढ़ें: अनंत सिंह के गांव में 'बच्चा चोर' का हाईवोल्टेज ड्रामा: रंगे हाथ पकड़ाया तो बोला...