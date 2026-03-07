Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

सीतामढ़ी: आय से अधिक संपत्ति मामले में बीडीओ कृष्णा राम के पांच ठिकानों पर निगरानी की ताबड़तोड़ छापेमारी

Sitamarhi News: निगरानी विभाग ने सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) कृष्णा राम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है. विभाग की एक विशेष टीम ने बीडीओ के मोतिहारी स्थित किराए के मकान और पैतृक गांव शंकर सरैया सहित पांच अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 07, 2026, 02:27 PM IST

सीतामढ़ी: बीडीओ कृष्णा राम के पांच ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी
सीतामढ़ी: बीडीओ कृष्णा राम के पांच ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी

Sitamarhi News: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी मुहिम के तहत निगरानी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोपों में घिरे सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) कृष्णा राम के खिलाफ निगरानी टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की. विभाग की एक विशेष टीम ने बीडीओ कृष्णा राम के पांच अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ धावा बोला, जिससे प्रशासनिक और स्थानीय गलियारों में हड़कंप मच गया है. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयासरत है. बीडीओ पर अपनी घोषित आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है, जिसकी गहन और विस्तृत जांच की जा रही है.

अज्ञात ठिकानों पर सघन तलाशी अभियान
छापेमारी दल ने मोतिहारी के राजाबाजार स्थित बीडीओ के किराए के आवास और उनके पैतृक गांव शंकर सरैया सहित अन्य तीन अज्ञात ठिकानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान टीम ने संपत्ति से जुड़े तमाम कागजात, भूमि संबंधी दस्तावेज, विभिन्न बैंकों में जमा धनराशि के विवरण, बैंक खाते, निवेश प्रमाण पत्र और अन्य वित्तीय लेन-देन से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेखों की बारीकी से पड़ताल की. निगरानी विभाग के अधिकारी हर छोटे-बड़े वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध निवेश की जांच कर रहे हैं ताकि बीडीओ की आय के वास्तविक स्रोतों और उनकी संपत्ति के बीच के अंतर का पता लगाया जा सके. छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों की सूची तैयार की जा रही है और उनकी गहन फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी.

आय से अधिक संपत्ति के संबंध में छापेमारी
निगरानी विभाग के डीएसपी नरेंद्र कुमार ने इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि बीडीओ कृष्णा राम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के संबंध में पुख्ता गोपनीय सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिसके आधार पर यह जांच शुरू की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच के क्रम में ही इन विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है. डीएसपी कुमार ने आगे बताया कि फिलहाल छापेमारी की यह प्रक्रिया जारी है और टीम द्वारा कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पूरी कार्रवाई के संपन्न होने के बाद ही बीडीओ की संपत्ति के संबंध में विस्तृत और पुख्ता जानकारी सार्वजनिक की जा सकेगी. निगरानी विभाग की इस कार्रवाई से सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने का एक कड़ा संदेश गया है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

