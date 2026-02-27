Advertisement
शेखपुरा में गहराया पेयजल संकट: गर्मी से पहले ही नल-जल योजना हांफने लगी, ग्रामीण परेशान

Shekhpura News: शेखपुरा जिले में गर्मी की शुरुआत से पहले ही पेयजल संकट गहरा गया है. अरियरी प्रखंड के तड़ापड़ गांव की महिलाएं नल-जल योजना और अन्य स्रोतों से पानी न मिलने के कारण परेशान होकर पीएचईडी कार्यालय पहुंचीं. उन्होंने कार्यपालक अभियंता से तत्काल पेयजल आपूर्ति बहाल करने की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या पिछले तीन वर्षों से बनी हुई है, लेकिन अब स्थिति और भी गंभीर हो गई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 27, 2026, 10:34 AM IST

शेखपुरा में जल संकट (AI Generated Image)
शेखपुरा में जल संकट (AI Generated Image)

Shekhpura News: शेखपुरा जिले में गर्मी के दस्तक से पहले ही पेयजल संकट गहराने लगा है. अरियरी प्रखंड के सनैया पंचायत के तड़ापड़ गांव के वार्ड छह की महिलाएं पीने के पानी की किल्लत से परेशान होकर लोक स्वास्थ्य प्रमंडल (पीएचईडी) कार्यालय पहुंचीं और कार्यपालक अभियंता से पेयजल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या पिछले तीन वर्षों से बनी हुई है, लेकिन गर्मी शुरू होने से पहले ही नल-जल योजना और अन्य स्रोत हांफने लगे हैं, जिससे स्थिति गंभीर हो गई है.

पानी की समस्या ले चुकी विकराल रूप
महिलाओं ने बताया कि गांव में पीने के पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है. ग्रामीण राबड़ी देवी ने कहा कि एक पुराना नल-जल कभी ठीक से नहीं चला, जबकि एक माह पहले गाड़ा गया नया बोरिंग भी पानी नहीं दे रहा है. पूरे टाडापर गांव में लगभग 200 घरों की डेढ़ हजार आबादी के लिए 10 चापाकल हैं, जिनमें से तीन ने पानी देना बंद कर दिया है. बाकी बचे चापाकल और नल-जल योजनाएं भी महज कुछ मिनट ही पानी दे पाती हैं. ग्रामीण कुसुम देवी, सुगनी देवी और शशिकांत कुमार ने बताया कि बोरिंग के आसपास के कुछ घरों को छोड़कर कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है, और गर्मी बढ़ने के साथ यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है.

विभाग पानी की समस्या को लेकर गंभीर
इस संबंध में पीएचईडी विभाग के कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार सिंह ने बताया कि विभाग पानी की समस्या को लेकर गंभीर है और जहां से भी शिकायत मिलती है, उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है. उन्होंने कहा कि टाडापर के वार्ड छह से मिली शिकायत पर जेई को बोरिंग में पानी के फ्लो की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही वहां पेयजल आपूर्ति बहाल की जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि अगले माह से चापाकल मरम्मती दल को रवाना किया जाएगा, हालांकि शिकायत मिलने पर अभी भी मिस्त्री भेजे जाते हैं.

गौरतलब है कि शेखपुरा में गर्मी के दिनों में अरियरी, चेवाड़ा और सदर प्रखंड में पेयजल की समस्या विकराल हो जाती है, और नल-जल योजना के बावजूद सभी को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है. विभाग टैंकरों से पानी की आपूर्ति कर इस किल्लत को दूर करने का प्रयास करता है.

फिलहाल, पीएचईडी विभाग ने तड़ापड़ गांव में पेयजल आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया है, लेकिन ग्रामीणों को उम्मीद है कि यह समस्या स्थायी रूप से हल होगी. शेखपुरा के अन्य हिस्सों में भी गर्मी के साथ पेयजल संकट बढ़ने की आशंका बनी हुई है, जिसके लिए विभाग द्वारा ठोस कदम उठाने की जरूरत है.

रिपोर्ट: रोहित कुमार

