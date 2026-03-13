Advertisement
Latehar News: खेत में काम कर रही महिला को दो जंगली हाथियों ने कुचलकर मार डाला, गांव में दहशत

Latehar News: झारखंड के लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के हेबना गांव में खेत में काम कर रही 45 वर्षीय दुलारी देवी को दो जंगली हाथियों ने कुचलकर मार डाला. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ प्रदर्शन किया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 13, 2026, 08:49 AM IST

खेत में काम कर रही महिला को दो जंगली हाथियों ने कुचला (AI Generated Image)
Latehar News: झारखंड के लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत हेबना गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां खेत में काम करने गई 45 वर्षीय दुलारी देवी को दो जंगली हाथियों ने निर्ममता से कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस हृदय विदारक घटना ने एक बार फिर क्षेत्र में मानव-हाथी संघर्ष की गंभीर समस्या को उजागर किया है और पूरे गांव में शोक के साथ-साथ दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है.

चीखने-चिल्लाने का नहीं हुआ कोई फायदा 
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना सुबह करीब 5 बजे उस समय घटी जब दुलारी देवी अपने दैनिक कार्यों के तहत खेत में काम करने पहुंची थीं. बताया जाता है कि इसी दौरान, दो जंगली हाथियों का एक झुंड अचानक वहां आ पहुंचा और इससे पहले कि दुलारी देवी संभल पातीं या भाग पातीं, हाथियों ने उन पर हमला कर दिया. उनके चीखने-चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ और हाथियों ने उन्हें बुरी तरह पटकर मार डाला. घटना की खबर मिलते ही आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

वन विभाग से मुआवजे की मांग
महिला की मौत की खबर से आक्रोशित ग्रामीणों ने तत्काल शव के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया और वन विभाग से मुआवजे की मांग की. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, बालूमाथ वन क्षेत्र पदाधिकारी नंदकुमार मेहता अपने वनरक्षी दल के साथ त्वरित रूप से घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने आक्रोशित ग्रामीणों और मृतक दुलारी देवी के परिजनों से लंबी वार्ता की और उन्हें शांत कराने का प्रयास किया. वार्ता के उपरांत, वन विभाग की ओर से मृतक के आश्रितों को तात्कालिक सहायता के तौर पर 40 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई.

यह भी पढ़ें: रांची एयरपोर्ट इलाके में रेस्टोरेंट के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग, एक वेटर की मौत

इसके अतिरिक्त, अधिकारियों ने परिजनों को यह भी आश्वासन दिया कि 15 दिनों के भीतर 60 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 3 लाख रुपये की शेष मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी. कुल 4 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा के बाद, परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने पर सहमत हुए और प्रदर्शन समाप्त किया गया.

रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरी

Forest Department JharkhandLatehar News

