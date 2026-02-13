Advertisement
Samastipur: आपसी विवाद में युवक को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती, पुलिस जांच में जुटी

Samastipur Crime News: समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम आपसी विवाद और रुपये के लेनदेन को लेकर एक 25 वर्षीय युवक आशीष सुमन को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी. पैर में गोली लगने से घायल युवक को परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 13, 2026, 11:53 PM IST

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर शाम उस वक्त सनसनी फैल गई, जब प्रभु ठाकुर मोहल्ला में आपसी विवाद के चलते एक 25 वर्षीय युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायल युवक की पहचान प्रभु ठाकुर मोहल्ला निवासी मनोज कुमार झा के पुत्र आशीष सुमन के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह घटना रुपये के लेनदेन से जुड़े विवाद का परिणाम बताई जा रही है, हालांकि पुलिस अभी इस संबंध में विस्तृत जांच कर रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, घटना के समय आशीष सुमन अपने घर के समीप बैठा हुआ था. इसी दौरान कुछ अज्ञात बदमाश वहां पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली आशीष के पैर में लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. गोली की आवाज सुनकर परिजन और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल आशीष को आनन-फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों के अनुसार, आशीष की स्थिति अब खतरे से बाहर है और उसका उपचार जारी है. बताया गया है कि आशीष सुमन निजी मर्चेंट नेवी में कार्यरत है और इन दिनों छुट्टी पर अपने पैतृक गांव सोनूपुर आया हुआ था. इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है.

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इस वारदात के पीछे रुपये के लेनदेन का पुराना विवाद मुख्य कारण हो सकता है. हालांकि, घायल आशीष सुमन ने फिलहाल इस संबंध में कोई भी जानकारी देने से परहेज किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए रोसड़ा पुलिस सक्रिय हो गई है. इंस्पेक्टर लालबाबू कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद की बात सामने आई है. उन्होंने यह भी बताया कि घायल के उपचाररत होने के कारण अभी उसका विस्तृत बयान नहीं लिया जा सका है. पुलिस ने विश्वास दिलाया है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा ताकि उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सके.

फिलहाल, पुलिस घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है.

रिपोर्ट: मनटुन कुमार राय

