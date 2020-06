गंडक बराज पर मरम्मत का कार्य रोक रहा नेपाल, बिहार के बड़े हिस्से पर बाढ़ का खतरा

पटना: भारत-नेपाल के बीच नक्शे को लेकर हुए विवाद का असर बिहार पर भी पड़ रहा है. सीतामढ़ी में नेपाली पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों के साथ झड़प के बाद अब एक और विवाद शुरू हो गया है. दरअसल नेपाल ने बांधों पर हो रहे मरम्मत के कार्य को रोक दिया है.

ऐसा करने से बिहार का एक बड़ा हिस्सा भीषण बाढ़ की चपेट में आ सकता है. बिहार सरकार इस मुद्दे को लेकर जल्द ही केंद्र को पत्र लिखकर पूरी स्थिति से अवगत कराएगी. इस मामले पर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बड़ा बयान दिया है.

उन्होंने कहा है कि नेपाल की ओर से काम करने पर रोक लगायी गई है. बाढ़ राहत के काम को नेपाल ने रोक दिया गया है. रोक की वजह से इंजीनियर काम करने नहीं जा पा रहे हैं. बाढ़ राहत का काम नहीं होने से उत्तर बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है.

If our engineers will not have access to flood-fighting material there then repair work of the dam will be affected, it will raise a serious problem in case water level of Gandak river increases due to heavy rainfall in Nepal: Sanjay Jha, State Minister for Water Resources.#Bihar pic.twitter.com/IKA4pb0SuE

— ANI (@ANI) June 22, 2020