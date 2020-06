बिहार के नेताओं ने सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु पर जताया शोक, परिवार से मिले DGP

पटना: बॉलीवुड के पॉपुलर सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने आज मुंबई के बांद्रा स्थित घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. वहीं, सुसाइड की खबर से उनके बिहार में रह रहे उनके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के बाद बिहार के पटना स्थित उनके घर पर लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है. खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई हस्तियों ने सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर शोक व्यक्त किया.

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत से स्तब्ध हूं.

Shocked by the untimely death of talented actor #SushantSinghRajput ! You had a long & fruitful journey ahead of you but you decided to leave all of us too early! Your life might be short but achievements were huge!

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) June 14, 2020