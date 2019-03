अंतरराष्ट्रीय महिला दिवसः बिहार के राजनेताओं ने ट्वीट कर ऐसे दी शुभकामनाएं...

नई दिल्लीः 8 मार्च को पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है. भारत में भी इसे लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. वहीं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर महिला सम्मान में लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं. बिहार में भी इसे लेकर अलग-अलग तरह से काम किए जा रहे हैं. वहीं, कई राजनेताओं ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी है.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर महिलाओं को बधाई दी है. उन्होंने लिखा है राज्य एवं राष्ट्र के निर्माण में विभिन्न स्तरों एवं माध्यमों से अपना योगदान दे रही महिलाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.

वहीं, बिहार के विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर लिखा कि एक महिला पुरुष के सभी कर्तव्यों का पालन करती है, लेकिन एक पुरुष वह सब नहीं कर सकता है जो एक महिला कर सकती है. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को शुभकामानाएं.

A woman performs all the duties of a man but a man cannot do all that a woman can do. Warm Greetings, Love and Regards to all on #InternationalWomansDay . #HappyWomensDay2019 pic.twitter.com/P7ZkyPQW7Y

इसके अलावा बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामना संदेश देते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है, सृजन, ममत्व और प्रेम की प्रतिमूर्ति नारी आधारशिला है परिवार, समाज और राष्ट्र की. आधी आबादी की उन्नति, प्रगति के बिना परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति आधी और अधूरी होगी.

It begins at home coz 'Behind every successful woman is a father who trusted her'. I am so proud of my daughter @sonakshisinha & her great mother. May every man have the opportunity to be the cheerleader in the lives of his women. Happy Womens Day!#InternationalWomensDay2019

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) March 8, 2019