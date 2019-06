बिहारः मुजफ्फरपुर में आरजेडी के 2 नेताओं को गोली मारी, हालत गंभीर

पटनाः बिहार के मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय जनता दल के दो क्षेत्रीय नेताओं को गोली मारे जाने की खबर है. जिन आरजेडी नेताओं को गोली मारी गई है उनके नाम सुरेंद्र यादव (जिला महासचिव) और उमाशंकर प्रसाद बताया जा रहा है. सुरेंद्र यादव को 2 गोली लगी है जबकि उमाशंकर यादव को 4 गोली लगी है, दोनों को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ये वारदात कांटी थाना क्षेत्र में हुई, घायलों ने बताया कि जब वह शेरना गांव के पास पहुंचे तब बाइक सवार दो लोगों ने उनपर फायरिंग कर दी.

इस हमले में घायल दोनों आरजेडी कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह हमला किसने किया और क्यों किया इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है. मुजफ्फरपुर के डीएसपी मुकुल रंजन ने मीडिया को बताया कि दोनों घायलों की हालत स्थिर है और मामले की जांच की जा रही है.

Bihar: Two local RJD leaders shot at by unknown assailants in Kanti, Muzaffarpur. Both the injured have been admitted to a hospital. Mukul Ranjan, DSP says, "Both the injured are in a stable condition now, investigation underway." pic.twitter.com/JXlEZd3aUw

— ANI (@ANI) June 14, 2019