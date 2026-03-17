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सुबह ताड़ी पीने निकला, दोपहर में मिली लाश: खानपुर के खतुआहा में 35 साल के बैजू पासवान की मौत से कोहराम

Bihar News: समस्तीपुर में एक बगीचे में संदिग्ध हालत में एक युवक का शव मिला. शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान 35 वर्षीय बैजू पासवान के रूप में हुई है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 17, 2026, 07:52 PM IST

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खानपुर के खतुआहा में 35 साल के बैजू पासवान की मौत से कोहराम
खानपुर के खतुआहा में 35 साल के बैजू पासवान की मौत से कोहराम

Samastipur News: समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के खतुआहा से एक बगीचे में मंगलवार को संदिग्ध हालत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान 35 वर्षीय बैजू पासवान के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह सुबह घर से निकला था और कुछ ही घंटों बाद उसका शव बगीचे में मिलने की सूचना फैली थी. 

परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और गला दबाकर मारने का आरोप लगाया है. हालांकि, शरीर के बाहरी हिस्सों में चोट के निशान नहीं मिले हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है.

घटना के संबंध में पुलिस की ओर से कहा गया है, एक सूचना मिली थी कि खतुआहा में एक शव पाया गया है. पुलिस वहां पहुंचती, उससे पहले ही परिजन शव लेकर घर आ गए. मौत कैसे हुई है, उसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही हो पाएगी. फिलहाल परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं.

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गांव के मुखिया का कहना है कि बैजू मंगलवार सुबह 9 बजे एक ताड़ीखाना में ताड़ी पीने गया था. वहां से कुछ दूर फुलवारी में उसका शव मिलने की सूचना मिली.

रिपोर्ट: मुनटुन कुमार

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