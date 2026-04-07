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मसूरी में ट्रेनिंग लेंगे बिहार कैडर के 38 अधिकारी, लटक सकता है प्रशिक्षण न लेने वालों का प्रमोशन

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), मसूरी में ट्रेनिंग लेना अधिकारियों के लिए एक जरूरी शर्त होती है. इसमें भाग न लेने पर करियर में आगे चलकर नुकसान झेलना पड़ सकता है.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 07, 2026, 12:26 PM IST

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लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), मसूरी
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), मसूरी

बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण (MCTP) चरण-III के 25वें दौर का ऐलान कर दिया है. यह प्रशिक्षण लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), मसूरी में 11 मई, 2026 से 5 जून, 2026 तक होगी. 11 अप्रैल, 2026 तक प्रशिक्षणार्थियों को  वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद इसकी कागजी प्रति के साथ अनुरोध-पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को देनी होगी. सभी चयनित अधिकारियों को 10 मई, 2026 (रविवार) को मसूरी के अकादमी में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करने को कहा गया है, ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम समय से शुरू हो सके.

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पात्रता का निर्धारण अधिकारियों के बैच और उनकी शेष सेवा अवधि के आधार पर किया गया है. मुख्य रूप से 2018 बैच के अधिकारियों को प्रथम अवसर, 2017 बैच को द्वितीय और 2016 बैच के अधिकारियों को तृतीय व अंतिम अवसर दिया जा रहा है. इसके अलावा, 2010 से 2015 बैच के कुछ अधिकारियों को भी विशेष आधार पर शामिल किया गया है. हालांकि, 31 दिसंबर 2029 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा.

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सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र में बिहार संवर्ग के कुल 38 अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें इस प्रशिक्षण में भाग लेना है. इस सूची में विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी और विभागों के अपर सचिव शामिल हैं, जैसे सीतामढ़ी के डीएम रिची पाण्डेय, वैशाली की डीएम वर्षा सिंह, पूर्णिया के डीएम अंशुल कुमार और नवादा के डीएम रवि प्रकाश. इसके अतिरिक्त, पटना में पदस्थापित कई अपर सचिवों और निदेशकों को भी मसूरी जाने का निर्देश दिया गया है.

सरकार ने जोर देकर कहा है कि आईएएस (वेतन) नियम, 2016 के अनुसार, जूनियर प्रशासनिक ग्रेड (JAG) में नियुक्ति के लिए चरण-III का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है. प्रशिक्षण के सभी चरण अनिवार्य हैं और इनके लिए लॉजिस्टिक्स व फैकल्टी संसाधनों की अग्रिम योजना बनाई जाती है. जो अधिकारी इस प्रशिक्षण को पूर्ण नहीं करेंगे, उनकी भविष्य की पदोन्नति प्रक्रियाओं पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है.

रिपोर्ट: सन्नी कुमार, पटना 

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