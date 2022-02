Aadhar PVC Card: जानिए कैसे करें आधार पीवीसी कार्ड के लिए अप्लाई, क्यों है जरूरी

पटनाः Aadhar PVC Card: आधार कार्ड को लेकर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India -UIDAI) ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न करें. प्राधिकरण ने कहा है कि प्लास्टिक कार्ड सिर्फ अप्लाई करके ही प्राप्त करें, आधार कार्ड का प्रिंट लेकर बाजार से प्लास्टिक कार्ड न बनवाएं.

आधार कार्ड PVC ही मान्य

UIDAI ने कहा कि खुले बाजार से आधार का प्लास्टिक कार्ड बनवाने से बचें क्योंकि इसमें सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता है. इस तरह के कार्ड से आपकी बायोमेट्रिक सुरक्षा से खिलवाड़ हो सकता है. UIDAI ने ऐलान किया है कि आधार बनवाने के बाद उसके ऑफिशियल वेबसाइट से आधार पीवीसी कार्ड (Aadhaar PVC Card) के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

#OrderAadhaarPVC

You can use any mobile number to receive #OTP for #authentication, regardless of the registered mobile number with your #Aadhaar. So, one person can order Aadhaar PVC cards online for the whole family.

Follow the link https://t.co/G06YuJBrp1 to order now. pic.twitter.com/uwELWteYOT

— Aadhaar (@UIDAI) January 27, 2022