Aaj ka Panchang: आज पञ्चांग में जानिए शुभ तिथि मुहूर्त, पूजा विधि व उपाय

Aaj Ka Panchang 16 May 2022: आज सोमवार का दिन है और आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है. पूर्णिमा आज सुबह 9 बजकर 43 मिनट तक रहेगी. जबकि सुबह 6 बजकर 18 मिनट तक वरीयान योग रहेगा. जिसके बाद दोपहर 1 बजकर 18 मिनट तक विशाखा नक्षत्र रहेगा.जानिए पञ्चांग में क्या है खास, बता रहें हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु.

तिथि पूर्णिमा 09:48 AM

नक्षत्र विशाखा 01:49 PM

करण :

बव 10:41 AM

बालव 10:41 AM

पक्ष शुक्ल

योग :

वरियान 06:36 AM

वार सोमवार

सूर्योदय 05:23 AM

चन्द्रोदय 07:31 PM

चन्द्र राशि तुला

सूर्यास्त 06:45 PM

चन्द्रास्त चन्द्रास्त नहीं

ऋतु ग्रीष्म

हिन्दू मास एवं वर्ष

शक सम्वत 1944

शुभकृत

कलि सम्वत 5124

दिन काल 01:33 PM

विक्रम सम्वत 2079

मास अमांत वैशाख

मास पूर्णिमांत वैशाख

शुभ समय

अभिजित 11:51 - 12:46

अशुभ समय

दुष्टमुहूर्त 12:43 PM - 01:37 PM

कंटक 08:15 AM - 09:09 AM

यमघण्ट 11:55 AM - 12:48 PM

राहु काल 07:16 AM - 08:57 AM

कुलिक 03:25 PM - 04:20 PM

कालवेला या अर्द्धयाम 10:03 AM - 10:57 AM

यमगण्ड 10:32 AM - 12:14 PM

गुलिक काल 01:57 PM - 03:40 PM

दिशा शूल

दिशा शूल पूर्व

ताराबल

भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती

चन्द्रबल

मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु, मकर