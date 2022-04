Aaj ka Panchang: आज पञ्चांग में जानिए शुभ तिथि मुहूर्त, पूजा विधि व मंगलवार उपाय

पटना: Aaj ka Panchang: आज का पंचांग आपके लिये शुभ तिथि और मुहूर्त लेकर आया है. आज दिन मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है. जानिए पञ्चांग में क्या है खास, बता रहें हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु.

पञ्चांग

हर बाधा हरेंगे वीर हनुमान,

जानिए मंगलवार के खास उपाय

मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है. इस दिन उनकी पूजा के साथ कुछ खास उपाय किए जा सकते हैं.

1. बजरंगबाण का पाठ करें. इससे शत्रुओं को नाश होता है.

यह पाठ 21 दिन तक एक निश्चित स्थान पर बैठकर किया जाता है.

2. पीड़ा निवारण के लिए हनुमान जी के सामने पात्र में जल भर कर रखें, हनुमान बाहुक का पाठ करें.

पाठ के बाद इस जल को पीलें. ऐसा 21 दिन तक करें. वहां दोबारा जल भरकर रख दें.

3. भूत-प्रेत से डर लगता है तो ‘ॐ हं हनुमंते नम:’ मंत्र का जाप करें.

मंगलवार को 108 बार जाप से प्रेत बाधा से छुटकारा मिलता है.

4. हनुमान जी के मंदिर में गुड़ व चने का प्रसाद चढ़ाएं. इससे सुख-शांति आती है.

यह प्रसाद 21 ​मंगलवार तक चढ़ाएं. इसके बाद हनुमान जी को चोला चढ़ाएं.

5. हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.

इससे कुंडली में आने वाला मंगल दोष समाप्त होता है.

तिथि एकादशी +01:49 AM

नक्षत्र शतभिषा 06:26 PM

करण :

बव 02:11 PM

बालव 02:11 AM

पक्ष कृष्ण

योग ब्रह्म 08:04 PM

वार मंगलवार

सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएँ

सूर्योदय 05:35 AM

चन्द्रोदय 03:29 AM

चन्द्र राशि कुम्भ

सूर्यास्त 06:33 PM

चन्द्रास्त 02:46 PM

ऋतु ग्रीष्म

शक सम्वत 1944

शुभकृत

कलि सम्वत 5124

दिन काल 01:07 PM

विक्रम सम्वत 2079

मास पूर्णिमांत वैशाख

शुभ और अशुभ समय

शुभ समय

अभिजित 11:56:54 - 12:49:26

अशुभ समय

दुष्टमुहूर्त 08:19 AM - 09:12 AM

कंटक 06:39 AM - 07:32 AM

यमघण्ट 10:08 AM - 11:01 AM

राहु काल 03:33 PM - 05:11 PM

कुलिक 01:39 PM - 02:32 PM

कालवेला या अर्द्धयाम 08:22 AM - 09:13 AM

यमगण्ड 09:06 AM - 10:44 AM

गुलिक काल 12:17 PM - 01:55 PM

दिशा शूल

दिशा शूल उत्तर

चन्द्रबल और ताराबल

ताराबल

अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद

चन्द्रबल

मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु, कुम्भ