Aaj ka Panchang:आज पञ्चांग में जानिए शुभ तिथि मुहूर्त, पूजा विधि व बुधवार उपाय

पटना: Aaj ka Panchang: आज का पंचांग आपके लिये शुभ तिथि और मुहूर्त लेकर आया है. आज दिन बुधवार है, श्रीगणेश का दिन है. जानिए पञ्चांग में क्या है खास, बता रहें हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु.

पंचांग

तिथि द्वादशी 00:59 AM

नक्षत्र पूर्वाभाद्रपद 06:04 PM

करण :

कौलव 13:34 PM

तैतिल 01:34 AM

पक्ष कृष्ण

योग एन्द्र 06:39 PM

वार बुधवार

सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएँ

सूर्योदय 05:36 AM

चन्द्रोदय +04:26 AM

चन्द्र राशि कुम्भ

सूर्यास्त 06:36 PM

चन्द्रास्त 03:41 PM

ऋतु ग्रीष्म

हिन्दू मास एवं वर्ष

शक सम्वत 1944 शुभकृत

कलि सम्वत 5124

दिन काल 01:14 PM

विक्रम सम्वत 2079

मास अमांत चैत्र

मास पूर्णिमांत वैशाख

शुभ और अशुभ समय

शुभ समय

अभिजित कोई नहीं

अशुभ समय

दुष्टमुहूर्त 11:53 AM - 12:47 PM

कंटक 05:07 PM - 06:01 PM

यमघण्ट 08:25 AM - 09:17 AM

राहु काल 12:17 PM - 01:55 PM

कुलिक 11:54 AM - 12:47 PM

कालवेला या अर्द्धयाम 06:38 AM - 07:28 AM

यमगण्ड 07:26 AM - 09:04 AM

गुलिक काल 10:43 AM - 12:21 PM

दिशा शूल

दिशा शूल उत्तर

चन्द्रबल और ताराबल

ताराबल

भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती

चन्द्रबल

मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु, कुम्भ

बुधवार के उपाय

बुधवार के दिन आप गणेशजी के मंदिर जाएं और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें. ऐसा जब तक करें तब तक आपका कार्य पूर्ण न हो.ऐसा करने से गजानन आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी मुराद पूरी करेंगे. मान्यता है कि बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है और यदि आपका बुध कमजोर है तो आप हमेशा अपने पास हरे रंग का रुमाल रखें साथ ही बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल दान या हरे वस्त्रों का दान करें.

बीज मंत्र का करें जाप

मानसिक शांति के लिए बुधवार को गणेश जी को शमी के पत्ते अर्पित करने चाहिए. इससे तनाव और मानिसक कष्ट दूर होता है. साथ ही ये उपाय बुद्धि तेज भी करता है. श्री गणेश बीज मंत्र ॐ गं गणपतये नमः, गणेश जी के इस मंत्र का जाप करने से बुद्धि विकसित होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है. शिक्षा में सफलता की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को बुधवार के दिन या नित्यप्रति भी इस मंत्र का जितना संभव हो सके जप अवश्य करना चाहिए.