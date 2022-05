Aaj ka Panchang: जानिए आज 4 मई का पंचांग, शुभ तिथि, मुहूर्त और राहुकाल

पटना: Aaj ka Panchang: आज का पंचांग आपके लिये शुभ तिथि और मुहूर्त लेकर आया है. आज दिन बुधवार है, गणेशजी का दिन है. जानिए पञ्चांग में क्या है खास, बता रहें हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु.

तिथि चतुर्थी समस्त दिन

नक्षत्र मृगशिरा 04:05 AM

करण :

वव 06:34 AM

विष्टि 06:34 AM

पक्ष शुक्ल

योग अतिगंड 03:35 PM

वार बुधवार

सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएँ

सूर्योदय 05:31 AM

चन्द्रोदय 07:43 AM

चन्द्र राशि वृषभ

सूर्यास्त 06:40 PM

चन्द्रास्त 10:15 PM

ऋतु ग्रीष्म

हिन्दू मास एवं वर्ष

शक सम्वत 1944 शुभकृत

कलि सम्वत 5124

दिन काल 01:17 PM

विक्रम सम्वत 2079

मास अमांत वैशाख

मास पूर्णिमांत वैशाख

शुभ और अशुभ समय

शुभ समय

आज अभिजित नहीं है

अशुभ समय

दुष्टमुहूर्त 11:55 AM - 12:49 PM

कंटक 05:12 PM - 06:06 PM

यमघण्ट 08:19 AM - 09:12 AM

राहु काल 12:15 PM - 01:55 PM

कुलिक 11:53 AM - 12:47 PM

कालवेला या अर्द्धयाम 06:35 AM - 07:28 AM

यमगण्ड 07:15 AM - 08:54 AM

गुलिक काल 10:33 AM - 12:13 PM

दिशा शूल

दिशा शूल उत्तर

चन्द्रबल और ताराबल

ताराबल

भरणी, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती

चन्द्रबल

वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन

बुधवार के उपाय

1.अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या फिर हरे रंग के वस्त्र का दान करें.

2. लाइफ में आने वाली हर समस्या से छुटकारा पाने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाना चाहिए.

3. बुधवार के दिन गणेश मंदिर जाकर उन्हें गुड़ का भोग लगाएं. इससे गणपति के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी जिससे आपके घर कभी भी धन-धान्य की कमी नहीं होगी.

4.अगर जातक बुध दोष से पीड़ित है तो मां दुर्गा की आराधना बुधवार के दिन करना शुभ होगा. इसके अलावा नियमित रूप से 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' मंत्र का जाप 108 बार जरूर करें.

