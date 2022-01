जीतनराम मांझी के बाद अब ये दिग्गज नेता हुआ कोरोना पॉजिटिव

पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण का दायरा अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. इस बीच, बिहार में सत्ताधारी जनता दल (युनाइटेड) के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. उन्होंने इसकी जानकारी खुद ही ट्वीट कर साझा की है.

ट्वीट कर दी जानकारी

ललन सिंह ने मंगलवार को अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तथा होम आइसोलेशन में चले गए हैं. उन्होंने हाल के दिनों संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना की जांच करवाने की भी अपील की है.

I have been tested positive for Covid. Have isolated myself at home now. Those who came in touch with me in last few days, please isolate yourself and get RTPCR tested at earliest.

— Rajiv Ranjan (Lalan) Singh (@LalanSingh_1) January 4, 2022