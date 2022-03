बिहार दिवस समारोह में फूड प्वाइजनिंग के शिकार सभी बच्चे सुरक्षित पहुंचे घर, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

पटना: बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि बिहार दिवस समारोह में दोपहर का भोजन करने के बाद बीमार पड़ने वाले सभी बच्चों को छुट्टी दे दी गई है और वे सुरक्षित घर लौट गए हैं. उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट स्तर की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी बच्चे इलाज के बाद सकुशल घर पहुंच गए हैं. अब कोई बच्चा अस्पताल में भर्ती नहीं है. हमने मजिस्ट्रेट स्तर की जांच के आदेश दिए हैं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

156 स्कूली छात्रों को बेचैनी की शिकायत के बाद पीएमसीएच में कराया गया था भर्ती

यह घटना गुरुवार (24 मार्च) को हुई, जहां 156 स्कूली छात्रों को बेचैनी की शिकायत के बाद पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था. सिविल सर्जन डा विभा सिंह ने बताया था कि 156 से अधिक छात्रों का इलाज के लिए अस्पताल में पंजीकरण कराया गया है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि सभी की हालत स्थिर है. ज्यादातर बच्चों ने पेट खराब और उल्टी की शिकायत की थी. डॉक्टर ने बताया था कि छात्रों का उचित इलाज किया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने यह भी कहा था कि हम मानते हैं कि भोजन में कुछ समस्या थी. जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए एक समिति भी बनाई है.

All children have reached home safely after treatment. No one is admitted to the hospital. We have ordered magistrate level inquiry & action will be taken against the accused: Bihar Education Minister Vijay Kumar Chaudhary in Patna https://t.co/gjqysrSbY8 pic.twitter.com/i7ERTvuI0i

— ANI (@ANI) March 25, 2022