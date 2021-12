हैवान बाप को मिली हैवानियत की सजा, कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

Banka: बिहार में बांका कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपने बेटी से बलात्कार के आरोपी पिता को दोषी ठहराया है. दोनो पक्षों के बयान को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है. पिता के खिलाफ फैसला सुनने के बाद पीड़िता ने कानून व्यवस्था का धन्यवाद दिया है.

जानिए क्या था मामला

ये घटना बिहार के बांका जिले के जयपुर थाना के सिमराबांध की है. इंसानियत को शर्मशार करने वाली इस घटना के 3 सितंबर 2018 को प्रकाश में आने के बाद से पूरा इलाका शर्मशार हो गया था. पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि उसके पिता ने मां के घर पर ना होने का फायदा उठाते हुए उसके साथ गलत काम किया था. इस दौरान पिता ने पीड़िता के साथ मार-पीट भी की थी. जिसके बाद पुलिस ने रा 376 और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था.

कोर्ट ने दिया अपना फैसला

कोर्ट ने हैवान बाप के उपर लगे आरोपों पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. बहस में सरकारी अधिवक्ता हीरालाल सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कन्हैयालाल मिश्र एवं आनंद देव चौधरी ने हिस्सा लिया था. कोर्ट ने मामले के घोर अमानवीयता को देखते हुए दोनों ही धाराओं के अंतर्गत सजा सुनाया. धारा 376 के अंतर्गत 10 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ 5,000 रुपये का अर्थदंड और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 3 वर्ष की सश्रम सजा और 5,000 रुपये का अर्थदंड का फैसला सुनाया गया है.

जानिए क्या है पॉक्सो एक्ट

लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 (The Protection Of Children From Sexual Offences Act 2012) भारत में रेप के बढ़ते मामले को देखते हुए इस एक्ट को पारित किया गया था. इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है. वहीं, एक्ट के सेक्शन 35 के अनुसार, अगर कोई विशेष परिस्थिति ना हो तो इसके केस का निपटारा एक साल में किया जाना होता है. देश में बच्चियों के साथ बढती दरिंदगी को रोकने के लिए ‘पॉक्सो ऐक्ट-2012’ में बदलाव भी किया गया है, जिसके तहत अब 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा मिलेगी.