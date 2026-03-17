अनुदान चाहिए तो जल्दी करें! गन्ना किसानों के लिए 19 मार्च तक का अल्टीमेटम

Bihar Latest News: गन्ना उद्योग विभाग ने किसानों को अनुदानित दर पर यंत्र उपलब्ध कराने के लिए गन्ना यंत्रिकरण योजना शुरू की है. इस योजना के तहत किसानों को गन्ना की बुआई से लेकर कटाई तक में उपयोग होने वाले यंत्रों की खरीद करने के लिए 50 से 60 फीसदी अनुदान दिया जाता है.
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Bihar News: गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत स्वीकृत परमिट के आधार पर गन्ना उद्योग विभाग ने 19 मार्च तक यंत्रों की खरीद करने का आदेश दिया है. इसके बाद वह परमिट स्वतः ही रद्द हो जाएगी. आपको बता दें कि गन्ना उद्योग विभाग ने किसानों को अनुदानित दर पर यंत्र उपलब्ध कराने के लिए गन्ना यंत्रिकरण योजना शुरू की है.
इस योजना के तहत किसानों को गन्ना की बुआई से लेकर कटाई तक में उपयोग होने वाले यंत्रों की खरीद करने के लिए 50 से 60 फीसदी अनुदान दिया जाता है. विभाग के अनुसार, पांचवे रेंडमाईजेशन में राज्य के 466 किसानों का चयन किया गया था.
इसके पहले भी चयनित गन्ना किसानों को परमिट दिए गए थे. इन किसानों को यंत्र खरीदने के लिए परमिट जारी किए गए हैं. विभाग ने परमिट पर यंत्र खरीदने के लिए अंतिम तिथि 19 मार्च तय किया है.
उक्त तिथि तक यंत्रों की खरीद नहीं होने पर विभाग से जारी परमिट स्वतः निरस्त हो जाएगा. विभाग ने सभी गन्ना किसानों से परमिट पर शीघ्र यंत्रों की खरीद करने की अपील की है, ताकि गन्ना किसानों को योजना का लाभ मिल सकें.
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