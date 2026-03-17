Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3144499
Zee Bihar JharkhandBihar

अनुदान चाहिए तो जल्दी करें! गन्ना किसानों के लिए 19 मार्च तक का अल्टीमेटम

Bihar Latest News: गन्ना उद्योग विभाग ने किसानों को अनुदानित दर पर यंत्र उपलब्ध कराने के लिए गन्ना यंत्रिकरण योजना शुरू की है. इस योजना के तहत किसानों को गन्ना की बुआई से लेकर कटाई तक में उपयोग होने वाले यंत्रों की खरीद करने के लिए 50 से 60 फीसदी अनुदान दिया जाता है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 17, 2026, 06:50 PM IST

Trending Photos

अनुदान चाहिए तो जल्दी करें! गन्ना किसानों के लिए 19 मार्च तक का अल्टीमेटम (File Photo)
अनुदान चाहिए तो जल्दी करें! गन्ना किसानों के लिए 19 मार्च तक का अल्टीमेटम (File Photo)

Bihar News: गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत स्वीकृत परमिट के आधार पर गन्ना उद्योग विभाग ने 19 मार्च तक यंत्रों की खरीद करने का आदेश दिया है. इसके बाद वह परमिट स्वतः ही रद्द हो जाएगी. आपको बता दें कि गन्ना उद्योग विभाग ने किसानों को अनुदानित दर पर यंत्र उपलब्ध कराने के लिए गन्ना यंत्रिकरण योजना शुरू की है. 

इस योजना के तहत किसानों को गन्ना की बुआई से लेकर कटाई तक में उपयोग होने वाले यंत्रों की खरीद करने के लिए 50 से 60 फीसदी अनुदान दिया जाता है. विभाग के अनुसार, पांचवे रेंडमाईजेशन में राज्य के 466 किसानों का चयन किया गया था. 

इसके पहले भी चयनित गन्ना किसानों को परमिट दिए गए थे. इन किसानों को यंत्र खरीदने के लिए परमिट जारी किए गए हैं. विभाग ने परमिट पर यंत्र खरीदने के लिए अंतिम तिथि 19 मार्च तय किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

उक्त तिथि तक यंत्रों की खरीद नहीं होने पर विभाग से जारी परमिट स्वतः निरस्त हो जाएगा. विभाग ने सभी गन्ना किसानों से परमिट पर शीघ्र यंत्रों की खरीद करने की अपील की है, ताकि गन्ना किसानों को योजना का लाभ मिल सकें.

यह भी पढ़ें: बांका के कटोरिया पहुंचे CM नीतीश कुमार, 11,783 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन

TAGS

Bihar News

Trending news

Bihar News
अनुदान चाहिए तो जल्दी करें! गन्ना किसानों के लिए 19 मार्च तक का अल्टीमेटम
Bihar News
अनुदान चाहिए तो जल्दी करें! गन्ना किसानों के लिए 19 मार्च तक का अल्टीमेटम
Bihar News
लोहिया चौक पर धरने पर बैठे कर्मचारी और वार्ड पार्षद, सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप
Bihar News
लोहिया चौक पर धरने पर बैठे कर्मचारी और वार्ड पार्षद, सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप
Bihar News
अपराधियों से लड़ते हुए राम कुमार यादव शहीद, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई
Sarhu
रांची में सरहुल का महा-संकल्प: 21 मार्च को निकलेगी भव्य शोभायात्रा
Sarhu
रांची में सरहुल का महा-संकल्प: 21 मार्च को निकलेगी भव्य शोभायात्रा
Bihar News
RSS शताब्दी वर्ष: बिहार के 1 करोड़ घरों तक पहुंचा RSS, 84 लाख परिवारों से सीधा संवाद
Bihar News
RSS शताब्दी वर्ष: बिहार के 1 करोड़ घरों तक पहुंचा RSS, 84 लाख परिवारों से सीधा संवाद
Jharkhand Eco-tourism
झारखंड इको-टूरिज्म: CM हेमंत ने नए पर्यटन स्थलों की पहचान के लिए निर्देश जारी किए