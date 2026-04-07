राज्यसभा के बाद अब बिहार में सजेगा विधान परिषद का मैदान, बढ़त हासिल करता दिख रहा एनडीए और नुकसान में महागठबंधन

बिहार की राजनीति नित्य नई करवट ले रही है. कब क्या होगा, बिहार की राजनीति में कयासबाजी औंधे मुंह गिरती नजर आ रही है. 2026 में होने वाले बिहार विधान परिषद के चुनाव की बात करें तो इसको लेकर राजनीतिक परिदृश्य कुछ और ही बयां कर रहे हैं. राज्य में कुल सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव दो चरणों में आयोजित होंगे, जिसमें पहला चरण जून 2026 में, जिसमें 9 सीटों पर मतदान होगा और दूसरा चरण नवंबर 2026 में, जिसमें शेष 8 सीटों के लिए चुनाव संपन्न होंगे. यह चुनाव न केवल राजनीतिक दलों के लिए शक्ति संतुलन का अवसर है, बल्कि राज्य की नीतियों और शासन की दिशा तय करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे.

बिहार में 2026 में कुल 17 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 9 सीटों पर जून 2026 में मतदान प्रक्रिया प्रस्तावित है. यह चुनाव बिहार के मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होगा, जिससे उच्च सदन में वर्चस्व और नेता प्रतिपक्ष के पद का निर्धारण होगा. जून 2026 में होने वाले चुनाव अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि इन 9 सीटों पर परिणाम तत्काल राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं.

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विभिन्न दल अपने-अपने उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक समीकरण, जातीय संतुलन और राजनीतिक अनुभव को ध्यान में रख रहे हैं. सत्तारूढ़ दल के लिए यह अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने का अवसर होगा, वहीं विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ जनमत के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा.

जून 2026 में खाली होने वाली सीटों की बात करें तो एनडीए थोड़ा रिलेक्स है. जून 2026 में विधान पार्षद की 9 सीटें खाली होंगी. इनमें राजद से मोहम्मद फारुक और सुनील कुमार सिंह, जदयू से गुलाम गौस, भीष्म सहनी और कुमद वर्मा, भाजपा से संजय मयूख और कांग्रेस से समीर कुमार सिंह का कार्यकाल पूरा हो जाएगा. इसके अलावा दो विधान पार्षद पद का उपचुनाव होगा. एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा देने से और दूसरा मंगल पांडेय के इस्तीफा देने से खाली हुई है. कुल 11 सीटों को लेकर चुनाव होंगे.

विधायकों की संख्या के अनुसार, एनडीए के हिस्से में इस बार 10 सीटें आने वाली हैं. एक सीट महागठबंधन को जा सकती है. 10 में से एक सीट पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के लिए तय मानी जा रही है. ऐसा इसलिए कि वे मंत्री हैं और किसी सदन के सदस्य नहीं हैं. एक सीट लोजपा (रामविलास) को जा सकती है. ऐसा इसलिए कि 19 विधायकों का वोट राज्यसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया था. इस कुर्बानी के एवज में चिराग पासवान की पार्टी को एक सीट मिल सकती है.

जून 2026 में 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव होंगे, जबकि शेष 8 सीटों के लिए नवंबर 2026 में चुनाव निर्धारित हैं. एक विधान पार्षद को चुनने के लिए 25 विधायकों के मत की आवश्यकता है. नवंबर 2026 में होने वाले चुनाव भी कम अहम नहीं हैं. शेष 8 सीटों पर होने वाला यह चुनाव पहले चरण के परिणामों से प्रभावित हो सकता है. यदि किसी दल को जून में बढ़त मिलती है, तो वह नवंबर में अपनी रणनीति को और आक्रामक बना सकता है. वहीं, कमजोर प्रदर्शन करने वाले दलों के लिए यह वापसी का मौका होगा.

राजनीतिक पंडितों की मानें तो महागठबंधन को यहां नुकसान हो सकता है।. नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद, इन सीटों के लिए उम्मीदवार चयन में भाजपा और जदयू के बीच गहन मंथन चल रहा है. इन चुनावों में गठबंधन की राजनीति की भी प्रमुख भूमिका होगी. छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी सत्ता के समीकरण में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. इसके अलावा यह चुनाव स्थानीय मुद्दों, विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे विषयों पर भी केंद्रित रहेंगे. विधान परिषद के सदस्य इन मुद्दों को उठाने और नीतिगत निर्णयों में योगदान देते हैं. इसलिए मतदाताओं की अपेक्षाएं भी काफी अधिक रहती हैं.

लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव पिछले तीन दशक से पत्रकारिता और लेखक के रूप में सक्रिय हैं. डॉक्यूमेंट्री, नाटक आदि लेखन सहित कई पुस्तकों की रचना कर चुके हैं. शोधपरक लेखन के साथ-साथ राजनीति, कला-संस्कृति और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं.