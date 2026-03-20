बेगूसरायः झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत! आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी

Begusarai Fake Doctor: बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली. गलत इंजेक्शन देने का आरोप है. जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. मामला बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र के फतेहपुर वार्ड नंबर 15 का है. यहां मोहम्मद रुस्तम के बेटे मोहम्मद ऐनुल आलम की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. परिजनों के अनुसार, ऐनुल आलम को अचानक उल्टी और चक्कर की शिकायत हुई थी. इसी दौरान गांव के ही एक झोलाछाप डॉक्टर को घर बुलाया गया. आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज के नाम पर एक के बाद एक करीब 10 इंजेक्शन लगा दिए. जिससे युवक की हालत और ज्यादा बिगड़ती चली गई.

जब परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे. तभी रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन दिया, उसी से मौत हुई है. पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया,वहीं आरोपी झोलाछाप डॉक्टर मौके से फरार हो गया है. परिजनों का यह भी आरोप है कि उक्त डॉक्टर पहले भी कई लोगों को गलत इंजेक्शन दे चुका है, जिससे गांव में पहले भी मौत के मामले सामने आ चुके हैं.

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घटना की सूचना मिलते ही बलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची,शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक झोलाछाप डॉक्टरों का यह खेल चलता रहेगा और प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कब करेगा?

रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार