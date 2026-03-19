बालिग-नाबालिग के फेर में फंसा प्रेम प्रसंग: लड़की की बरामदगी के बाद बेगूसराय में हाई वोल्टेज ड्रामा

Begusarai High Voltage Drama: बेगूसराय के सदर अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया, जब मेडिकल जांच के लिए लाई गई एक युवती को लेकर परिजनों ने जमकर बवाल काटा. परिजनों और पुलिस के बीच घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दरअसल, मामला चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र का है, जहां गांव की एक युवती अपने ही गांव के युवक के साथ घर से भागकर प्रेम विवाह कर लिया था. इस मामले में युवती के परिजनों ने युवक पर अपहरण का केस दर्ज कराया था.

पुलिस ने काफी खोजबीन के बाद युवती को बरामद किया और न्यायालय में पेश किया. जहां युवती ने अपने बयान में साफ कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है. इसके बाद पुलिस उसे मेडिकल जांच के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल लेकर पहुंची.लेकिन जैसे ही युवती को अस्पताल लाया गया, उसके परिजन वहां पहुंच गए और पुलिस को घेरकर जमकर हंगामा करने लगे. इस दौरान घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

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परिजनों का आरोप है कि युवती बालिग है, जबकि लड़का नाबालिग है और उसे बहला-फुसलाकर भगाया गया है. साथ ही उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि बिना सही तरीके से मेडिकल जांच कराए ही पैसे के बल पर मामला दबाने की कोशिश की जा रही है. वहीं पुलिस का कहना है कि युवती ने खुद मेडिकल जांच कराने से इनकार कर दिया और उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपनी मर्जी से युवक के साथ गई और दोनों बालिग हैं.

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सदर अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलती नजर आई, जहां घंटों तक हंगामा होता रहा और स्थिति तनावपूर्ण बनी रही. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और युवती के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. वहीं इस घटना ने एक बार फिर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए.

रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार