Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3144988
Zee Bihar JharkhandBihar

Begusarai Crime: मामूली विवाद में हिंसक झड़प, दो पक्षों में चाकूबाजी से कई लोग घायल

Begusarai News: बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पहाड़ाचक गांव में एक मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर चाकूबाजी हुई. इस घटना में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 18, 2026, 09:06 AM IST

Trending Photos

घटना में घायल हुए लोग
घटना में घायल हुए लोग

Begusarai Crime News: बेगूसराय में दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है. घटना बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पहाड़ाचक गांव की है. बताया जा रहा है कि एक छोटे से विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद हिंसा में बदल गया. इस दौरान दोनों ओर से लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर और चाकू का इस्तेमाल किया गया. इस खूनी झड़प में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को आनन-फानन में बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

एक पक्ष के छोटू कुमार का आरोप है कि गांव के कुछ लोग अक्सर बेवजह गाली-गलौज और मारपीट करते रहते हैं. बीती शाम भी इसी तरह की हरकत की गई. विरोध करने पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं दूसरे पक्ष के सन्नी कुमार का कहना है कि पहला पक्ष जबरन रास्ता घेर लेता है. जब वे लोग वहां से गुजर रहे थे, तब गाली-गलौज शुरू हो गई. विरोध करने पर दूसरे पक्ष ने लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए.

ये भी पढ़ें- चार बच्चों की मां लापता, ससुराल वालों ने लगाया प्रेम प्रसंग में भागने का आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस मामले की जांच में जुटी

घटना के बाद दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की बात कह रही है. जिस तरह से मामूली विवाद में चाकूबाजी तक की नौबत आ गई, वह कानून-व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर रही है.

रिपोर्ट- जितेंद्र कुमार

TAGS

Begusarai News

Trending news

Begusarai News
बेगूसरायः मामूली विवाद में हिंसक झड़प, दो पक्षों में चाकूबाजी से कई लोग घायल
Begusarai News
बेगूसरायः मामूली विवाद में हिंसक झड़प, दो पक्षों में चाकूबाजी से कई लोग घायल
SSB Jawan Suicide
Chatra News: चतरा में SSB जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, मौके पर ही मौत
SSB Jawan Suicide
Chatra News: चतरा में SSB जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, मौके पर ही मौत
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: समृद्धि यात्रा और नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी, देखें पल-पल की अपडेट
Vaishali news
चार बच्चों की मां लापता, ससुराल वालों ने लगाया प्रेम प्रसंग में भागने का आरोप
Sanjay Singh LJP
मंत्री संजय सिंह, 42 लाख की धोखाधड़ी और चुनावी हलफनामे में केस को छुपाने
Sanjay Singh LJP
मंत्री संजय सिंह, 42 लाख की धोखाधड़ी और चुनावी हलफनामे में केस को छुपाने
Hajipur News
गैस एजेंसी के बाहर जमकर चले लात-घूंसे, गोदामों पर की गई मजिस्ट्रेट की तैनाती
Muzaffarpur News
पारू थाना क्षेत्र में महिला सिपाही की मौत से मचा बवाल, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार