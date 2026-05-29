महापात्रा कमेटी ने ओके कर दिया, 18 बार संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया फिर भी भोजपुरी भाषा को नहीं मिल पाया इंसाफ!

Bhojpuri language: भारत विविधताओं का देश है, जहां 'कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी' की कहावत चरितार्थ होती है. इस भाषाई विविधता में भोजपुरी एक सशक्त और समृद्ध इंडो आर्यन भाषा है, जिसका विकास मागधी प्राकृत से हुई है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो भोजपुरी को भाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है पर भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है. दुनिया भर में लगभग 25 से 30 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते या समझते हैं. यह विश्व की सबसे तेजी से फैलने वाली भाषाओं में से एक है. मॉरीशस जैसे देशों में इसे आधिकारिक सम्मान प्राप्त है, लेकिन अपनी जन्मभूमि भारत में यह अभी भी 'बोली' के रूप में वर्गीकृत है.

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पिछले 60 सालों से भोजपुरी भाषा के साहित्यकार, समर्थक आदि संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे शामिल करने के लिए प्रयासरत है. सड़क से लेकर संसद तक भोजपुरी भाषियों ने इसके लिए आवाज़ उठाई है पर अभी तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा है. 1969 ई. में बिहार के मधुबनी जिले के सांसद भोगेन्द्र झा ने संसद में कहा था कि भोजपुरी जैसी लोकप्रिय और समृद्ध भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में अवश्य शामिल करना चाहिए. इसको लेकर वे संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर भी आए थे. यह भोजपुरी भाषा का दुर्भाग्य है या कुछ और... पर अभी तक संसद‌ में इसे लेकर 18 बार प्राइवेट मेंबर बिल आ चुका है.

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भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में 'सीताकांत महापात्र समिति' बनाई थी. समिति ने 2004 में अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जिस भाषा को बोलने वालों की संख्या 50 लाख से अधिक हो और जिसकी अपनी लिपि हो, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है. भोजपुरी बोलने वालों की संख्या केवल भारत में ही लगभग 12 करोड़ है और इसकी लिपि भी कैथी है. इसके बाद 2012 में उत्तर प्रदेश के सांसद जगदंबिका पाल के भोजपुरी भाषा को लेकर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने भोजपुरी में बोला था कि 'हम रउवा सब के भावना के समझतानी' पर इस भावना को आज तक नहीं समझा गया है.

अकसर तर्क दिया जाता है कि भोजपुरी हिंदी की एक बोली है, इस कारण इसे भाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता. कुछ लोगों का मानना है कि इससे हिंदी भाषा का नुकसान होगा. भाषाविदों के अनुसार, भोजपुरी की अपनी स्वतंत्र व्याकरण संरचना, क्रिया रूप और शब्दावली है, जो इसे हिंदी से अलग पहचान देती है. मैथिली, जो भोजपुरी की ही सहोदर भाषा है, पहले ही 8वीं अनुसूची में स्थान पा चुकी है. ऐसे में भोजपुरी को इससे वंचित रखना न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता. संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने का अर्थ केवल सम्मान नहीं, बल्कि इसके कई व्यावहारिक लाभ भी हैं. प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास बेहतर होता है. मान्यता मिलने पर स्कूल और कॉलेजों में इसे अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा सकेगा. संघ लोक सेवा आयोग और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भोजपुरी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जा सकेगा, जिससे ग्रामीण परिवेश के छात्रों को लाभ होगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.

​जब किसी भाषा को आधिकारिक दर्जा नहीं मिलता, तो नई पीढ़ी उससे कटने लगती है. हीन भावना के कारण युवा पीढ़ी अपनी मातृभाषा को छोड़कर अन्य भाषाओं को अपनाने लगती है. संवैधानिक दर्जा मिलने से भोजपुरी भाषियों में अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का भाव जगेगा और भाषा का 'मानकीकरण' संभव हो पाएगा. भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा देना अब समय की मांग है. यह केवल सरकारी फाइलों में एक नाम जोड़ने जैसा नहीं है, बल्कि उन करोड़ों लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है, जो इस मिट्टी की महक को अपनी बोली में संजोए हुए हैं. यदि हम 'विविधता में एकता' के मंत्र को साकार करना चाहते हैं, तो भोजपुरी जैसी सशक्त भाषा को मुख्यधारा में लाना अनिवार्य है. सरकार को चाहिए कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए अविलंब इसे 8वीं अनुसूची में स्थान दे.