बिहार में औद्योगिक क्रांति का 'भव्य' आगाज़: केंद्र की नई योजना से राज्य में बनेंगे 'प्लग एंड प्ले' पार्क; लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार

पटना/नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने ₹33,660 करोड़ की भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) को मंजूरी दी है. मोदी सरकार के इस कदम से बिहार के औद्योगिक गलियारों में उत्साह की लहर है. इस योजना के तहत देश भर में बनने वाले 100 स्मार्ट औद्योगिक पार्कों में बिहार की बड़ी हिस्सेदारी तय मानी जा रही है. अगर ऐसा हुआ तो बिहार के विनिर्माण यानी मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की सूरत बदल सकती है.

प्लग एंड प्ले मॉडल: बिहार के लिए गेम चेंजर

बिहार में भूमि अधिग्रहण और बुनियादी ढांचा इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी चुनौती रही है, वहां यह 'प्लग एंड प्ले' मॉडल वरदान साबित होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर: निवेशकों को अब जमीन समतल करने या बिजली पानी के कनेक्शन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. उन्हें Ready to use शेड और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा.

वित्तीय मदद: योजना के तहत केंद्र सरकार कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹1 करोड़ प्रति एकड़ की भारी वित्तीय मदद देने वाली है. इसका मतलब यह है कि बिहार सरकार यदि 500 एकड़ का पार्क विकसित करती है, तो उसे ₹500 करोड़ की सीधी केंद्रीय मदद मिल सकती है.

बिहार के इन जिलों में खुल सकते हैं रास्ते

जानकार बताते हैं कि बिहार सरकार इस योजना के तहत गया (डोभी), भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जैसे औद्योगिक केंद्रों को विकसित कर सकती है.

गया (अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर): यहां पहले से ही लैंड बैंक मौजूद है, जिसे 'भव्य' योजना के तहत विश्वस्तरीय बनाया जा सकता है.

बेगूसराय और बरौनी: पेट्रोकेमिकल्स और एग्रो प्रोसेसिंग के लिए यहां प्लग एंड प्ले पार्क विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं.

पलायन पर लगेगी लगाम

योजना का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव रोजगार पर पड़ेगा. केंद्र का लक्ष्य 15 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करना है. यदि बिहार इस योजना का लाभ उठाने में सफल रहता है, तो टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और लेदर सेक्टर में काम करने वाले बिहार के लाखों कुशल कामगारों को सूरत, लुधियाना या तिरुपुर जाने की जरूरत नहीं होगी.

बिहार सरकार का रुख

बताया जा रहा है कि जल्द ही बिहार सरकार की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, ताकि 'चैलेंज मोड' में राज्य के कम से कम 5 7 जिलों को इस योजना के तहत औद्योगिक पार्क मिल सकें.

यह भी पढ़ें: बिहार बिजली विभाग के 'कुबेर' इंजीनियर पर EOU की स्ट्राइक, 7 ठिकानों पर रेड