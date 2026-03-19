बिहार दिवस: एक ही जगह दिखेगा पूरा बिहार! गांधी मैदान में बनेंगे 5 बड़े टूरिस्ट स्पॉट के 3D मॉडल

Bihar Diwas: बिहार दिवस 2026 के अवसर पर गांधी मैदान में राज्य के प्रमुख पांच पर्यटन स्थलों की थ्री-डी प्रतिकृति का निर्माण किया जाएगा, जो आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी. पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभाग के पैवेलियन में राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से चुनिंदा स्थलों की आकर्षक थ्री-डी प्रतिकृति का निर्माण का कार्य प्रगति में है. जिन पर्यटक स्थलों का निर्माण किया जा रहा है, उसमें माता जानकी पुनौराधाम मंदिर सीतामढ़ी, बुद्ध सम्यक दर्शन स्तूप वैशाली, बापू टावर पटना, जू व नेचर सफारी राजगीर और ग्लास ब्रिज शामिल है.



इन सभी पर्यटन स्थलों की प्रतिकृति की आकर्षक साज-सज्जा भी की जाएगी, जो बिहार पर्यटन के पैवेलियन में आने वाले सभी आगंतुकों का मन मोहेगी. इसके साथ ही पैवेलियन में पर्यटन सूचना केंद्र का भी निर्माण किया जाएगा.

इस सूचना केंद्र के माध्यम से आगंतुकों को बिहार में पर्यटन विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों जानकारी दी जाएगी. इनमें बिहार टूरिजम पॉलिसी की जानकारी भी दी जाएगी. इन पैवेलियन में सेल्फी पॉइंट्स, एआर/वीआर डिवाइस, टच स्क्रीन कियोस्क जैसी सुविधाएं मौजूद रहेंगी. इसके माध्यम से आगंतुक पर्यटन स्थलों में की गई तमाम आयोजनों का लुत्फ उठा सकेंगे.

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