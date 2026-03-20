Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3148008
Zee Bihar JharkhandBihar

बिहार पंचायत चुनाव 2026: एक कंट्रोल यूनिट से चलेंगे 6 बैलेट यूनिट, एक ही मशीन से होगा वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया तक का चुनाव

Bihar Panchayat Chunav: बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है. पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने इस बार साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव में धांधली रोकने के लिए फेशियल रिकग्निशन तकनील का इस्तेमाल किया जाएगा. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 20, 2026, 08:05 PM IST

Trending Photos

बिहार पंचायत चुनाव 2026: एक कंट्रोल यूनिट से चलेंगे 6 बैलेट यूनिट (File Photo)
बिहार पंचायत चुनाव 2026: एक कंट्रोल यूनिट से चलेंगे 6 बैलेट यूनिट (File Photo)

Bihar Panchayat Polls 2026: बिहार में विधानसभा और राज्यसभा चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है. राज्य निर्वाचन अधिकारियों ने जिला स्तर पर जिलाधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत के रूप में नामित कर दिया है. इसका मतलब यह है कि औपचारिक रूप से सभी जिलाधिकारियों को चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है. माना जा रहा है कि इसी साल नवंबर और दिसंबर महीने में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं. 

राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव, पंचायत राज विभाग के सचिव, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और सभी जिला दंडाधिकारियों को भेजा गया है. 

इस बार के पंचायत चुनाव में मतदाता पहली बार ईवीएम का प्रयोग करेंगे. अभी तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव ईवीएम से होते थे, लेकिन पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाते थे. गांवों की सरकार चुनने के लिए पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल होने जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस पंचायत चुनाव में मल्टी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग होने जा रहा है. ईवीएम में 6 बैलेट यूनिट लगाई जाएगी, जिसकी कंट्रोल यूनिट एक ही होगी. इसमें वोटर एक ही मशीन में वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, बीडीसी और जिला पंचायत के वोट डाल सकेंगे. 

पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने इस बार साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव में धांधली रोकने के लिए फेशियल रिकग्निशन तकनील का इस्तेमाल किया जाएगा. अगर कोई दूसरी बार वोट डालने की कोशिश करेगा तो वहां लगे कैमरों से उसकी पहचान हो सकेगी. 

पंचायत चुनाव में इस बार आरक्षण रोस्टर भी बदलने वाला है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए वार्डवार आंकड़े मांगे हैं, जिसके आधार पर नया रोस्टर बनाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: बिहार पंचायत चुनाव: EVM के साथ अब फेस रिकॉग्निशन से होगी वोटिंग

TAGS

Bihar Panchayat Polls 2026

Trending news

Bihar Panchayat Polls 2026
बिहार पंचायत चुनाव 2026: एक कंट्रोल यूनिट से चलेंगे 6 बैलेट यूनिट, एक ही मशीन से होग
Bihar Panchayat Polls 2026
बिहार पंचायत चुनाव 2026: एक कंट्रोल यूनिट से चलेंगे 6 बैलेट यूनिट, एक ही मशीन से होग
patna news
ईद को लेकर पटना में हाई अलर्ट: गांधी मैदान समेत 32 संवेदनशील जगहों पर कड़ी सुरक्षा
Bihar News
बीजेपी के 'सम्राट मॉडल' पर भड़की जदयू, नीरज कुमार बोले- 'बिहार में सिर्फ नीतीश मॉडल'
Minister shravan kumar
'9 अप्रैल तक नीतीश ही रहेंगे CM, मंत्रिमंडल पर सस्पेंस बरकरार', श्रवण कुमार का बयान
Minister shravan kumar
'9 अप्रैल तक नीतीश ही रहेंगे CM, मंत्रिमंडल पर सस्पेंस बरकरार', श्रवण कुमार का बयान
Ranchi News
रांचीवासियों ध्यान दीजिए! 21 मार्च को शहर में रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, जानें टाइमिंग
Ranchi News
रांचीवासियों ध्यान दीजिए! 21 मार्च को शहर में रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, जानें टाइमिंग
CM nitish kumar
समृद्धि यात्रा में 'चना लूट'! सीएम के कार्यक्रम में खेत साफ, दिखी भीड़ की ऐसी हरकत
CM nitish kumar
समृद्धि यात्रा में 'चना लूट'! सीएम के कार्यक्रम में खेत साफ, दिखी भीड़ की ऐसी हरकत