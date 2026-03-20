बिहार पंचायत चुनाव 2026: एक कंट्रोल यूनिट से चलेंगे 6 बैलेट यूनिट, एक ही मशीन से होगा वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया तक का चुनाव

Bihar Panchayat Polls 2026: बिहार में विधानसभा और राज्यसभा चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है. राज्य निर्वाचन अधिकारियों ने जिला स्तर पर जिलाधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत के रूप में नामित कर दिया है. इसका मतलब यह है कि औपचारिक रूप से सभी जिलाधिकारियों को चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है. माना जा रहा है कि इसी साल नवंबर और दिसंबर महीने में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव, पंचायत राज विभाग के सचिव, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और सभी जिला दंडाधिकारियों को भेजा गया है.

इस बार के पंचायत चुनाव में मतदाता पहली बार ईवीएम का प्रयोग करेंगे. अभी तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव ईवीएम से होते थे, लेकिन पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाते थे. गांवों की सरकार चुनने के लिए पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल होने जा रहा है.

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इस पंचायत चुनाव में मल्टी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग होने जा रहा है. ईवीएम में 6 बैलेट यूनिट लगाई जाएगी, जिसकी कंट्रोल यूनिट एक ही होगी. इसमें वोटर एक ही मशीन में वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, बीडीसी और जिला पंचायत के वोट डाल सकेंगे.

पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने इस बार साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव में धांधली रोकने के लिए फेशियल रिकग्निशन तकनील का इस्तेमाल किया जाएगा. अगर कोई दूसरी बार वोट डालने की कोशिश करेगा तो वहां लगे कैमरों से उसकी पहचान हो सकेगी.

पंचायत चुनाव में इस बार आरक्षण रोस्टर भी बदलने वाला है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए वार्डवार आंकड़े मांगे हैं, जिसके आधार पर नया रोस्टर बनाया जाएगा.

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