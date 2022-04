बोचहां उपचुनावः हो गया खुलासा! बिहार में राजद के बिना कांग्रेस कुछ नहीं, मिले नोटा से भी आधे वोट

Congress Without RJD in Bihar: बोचहां उपचुनाव में एक तरफ जहां राजद को A to Z सभी जातियों के मत प्राप्त हुए वहीं कांग्रेस के हिस्से में नोटा से भी आधे वोट पड़े हैं. एक समय में बिहार की राजनीति में अपनी खासी धमक रखनेवाली कांग्रेस की दुर्गति ऐसी होगी किसी ने सोचा भी नहीं था.