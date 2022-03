CBSE Class 10 Term 1 Result: 10वीं टर्म 1 रिजल्ट जारी, ऐसे चेक कर सकेंगे मार्क्स

CBSE Class 10 Term 1 Result: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10 के लिए टर्म 1 रिजल्ट 2022 जारी कर दिया है. बोर्ड ने सीबीएसई कक्षा 10 की मार्कशीट स्कूलों को भेज दी है.

सीबीएसई ने ट्वीट कर दी जानकारी

सीबीएसई द्वारा दसवीं कक्षा की टर्म 1 परीक्षा में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के बारे में स्कूलों को सूचित कर दिया गया है. केवल थ्योरी में प्राप्तांकों को स्कूलों को भेजा गया है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट/प्रैक्टिकल स्कोर पहले से ही स्कूलों के पास उपलब्ध हैं. इस संबंध में सीबीएसई की तरफ से ट्वीट कर जानकारी भी दी गई है.

Performance of Term 1 exam of class X has been communicated to the schools by CBSE. Only scores in theory have been communicated as internal Assessment /practical scores are already available with the schools.@EduMinOfIndia @dpradhanbjp @ncert @PTI_News @PIB_India @DDNewslive

