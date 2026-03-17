Nitish Kumar Samridhi Yatra: बांका के कटोरिया पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, 11,783 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और 59,058 करोड़ का किया शिलान्यास

Nitish Kumar Samridhi Yatra: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत मंगलवार को बिहार के बांका पहुंचे. बांका के कटोरिया स्थिति तेलंगवा डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए थे. सभा स्थलमें प्रवेश से पहले सभी लोगों की मेटल डिटेक्टर से सघन जांच की जा रही थी. कार्यक्रम में जीविका दीदियों के साथ हजारों की संख्या में महिलाओं की मौजूदगी देखने को मिली, जिससे पूरा माहौल उत्साह और जोश से भर गया.

मुख्यमंत्री 1:15 बजे सभा स्थल के हेलीपैड पर पहुचे. उन्होंने वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उद्घाटन किया. उन्होंने डिग्री कॉलेज परिसर में लगे स्टाॅल का निरीक्षण भी किया. उसके बाद जनसंवाद कार्यक्रम स्थल पर बेसब्री से इंतजार कर रहे जीविका दीदियों को उन्होंने संबोधित किया. इससे पहले गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सूबे में चल रहे विकास कार्यों के बारे में लोगों को बताया.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वरीय पदाधिकारियों के साथ जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की और आम लोगों से सीधा संवाद भी किया. बांका को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने जिले भर में कुल 11783.715 की लागत से पूरी हुई योजनाओं का उद्घाटन किया और 59058.147 रुपयों से नए प्रोजेक्टों का शिलान्यास किया.

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योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 से पहले महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्थिति बेहतर नहीं थी और कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर विवाद होते थे लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. उन्होंने कहा कि अब महिलाएं सुरक्षित हैं और सड़कों पर पहले की तरह गड्ढे भी नजर नहीं आते

रिपोर्ट: बीरेंद्र, बांका

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