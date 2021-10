आतंकी हमले में बिहार के शख्स की हत्या पर CM नीतीश ने जताया दुख, किया ये बड़ा ऐलान

Patna: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में बिहारी के बांका निवासी अरविंद कुमार साह की हत्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने शोक जताया हैं. सीएम ने घटना पर दुख जताते हुए मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है. साथ ही, श्रम संसाधन विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से नियमानुसार अन्य लाभ दिलाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है.

वहीं, मृतक अरविंद कुमार के पिता ने कहा, 'तीन महीने पहले उनका बेटा जम्मू-कश्मीर गया था.' बता दें कि शनिवार को श्रीनगर के ईदगाह के पास आतंकियों ने अरविंद कुमार साह की गोली मारकर हत्या कर दी. अरविंद कुमार वहां गोलगप्पे की दुकान चलाते थे. घटना के बाद अरविंद कुमार को श्री महराजा हरि सिंह अस्पताल (Shri Maharaja Hari Singh Hospital) ले जाया गया जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Bihar CM Nitish Kumar announces Rs 2 Lakh ex-gratia from Chief Minister's relief fund for the next of the kin of Arbind Kumar Sah who was killed by terrorists in Srinagar, J&K this evening.

कश्मीर के आईजी पुलिस विजय कुमार ने अरविंद कुमार के मौत की पृष्टि की. विजय कुमार ने कहा, 'श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकवादियों ने गैर-स्थानीय विक्रेता अरविंद कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी.'

Banka, Bihar | Family members of a gol gappa seller Arbind Kumar Sah, mourns his death. He was killed by terrorists in Eidgah area of Srinagar in Jammu & Kashmir this evening

"He went to J&K three months back," says his father pic.twitter.com/BKn8F0D6um

