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बिहार राज्यसभा चुनावः कांग्रेस ने वोट नहीं डालने वाले तीनों विधायकों को जारी किया नोटिस, बागियों ने कही ये बात

Rajya Sabha Chunav Bihar: बिहार प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव की ओर से अपने तीनों बागी विधायक (सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, मनोहर प्रसाद सिंह और मनोज विश्वास) को नोटिस जारी किया गया है. तीनों विधायकों से पूछा गया है कि आखिर उन्होंने किस लोभ में आकर राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी को हराया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 19, 2026, 11:00 AM IST

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बिहार राज्यसभा चुनावः कांग्रेस ने वोट नहीं डालने वाले तीनों विधायकों को जारी किया नोटिस, बागियों ने कही ये बात

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के तीन विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, जिसकी वजह से महागठबंधन का उम्मीदवार हार गया और एनडीए को पांचों सीटों पर जीत हासिल हुई. इसको लेकर अब महागठबंधन में ही सियासी महासंग्राम देखने को मिल रहा है. राजद और कांग्रेस दोनों एक-दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं. इस बीच कांग्रेस आलाकमान ने अपने तीनों बागी विधायकों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है. बिहार प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव की ओर से तीनों विधायकों को नोटिस जारी किया गया है. तीनों विधायकों से पूछा गया है कि आखिर उन्होंने किस लोभ में आकर राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी को हराया है.

बता दें कि कांग्रेस के वाल्मीकिनगर से विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, फारबिसगंज से विधायक मनोज विश्वास और मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह ने 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया था. इस कारण से महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था. अब बिहार कांग्रेस ने अपने बागी विधायकों को नोटिस भेजकर दो दिनों में जवाब देने के लिए कहा है. 

ये भी पढ़ें- AIMIM का साथ भी नहीं आया काम, राज्यसभा चुनाव में हार से तेजस्वी की रणनीति पर सवाल

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इस मामले में फारबिसगंज से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने साफ कहा कि तेजस्वी यादव की ओर से सही कैंडिडेट नहीं उतारा गया था. उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा है कि हम प्रत्याशी के चयन को लेकर सहमत नहीं थे. महागठबंधन की तरफ प्रत्याशी चयन करते वक्त हमारी पार्टी और पार्टी आलाकमान को तवज्जो नहीं दी गई थी. हमने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे शीर्ष नेता से प्रत्याशी चयन करने को लेकर बातचीत नहीं की गई थी. मनोज विश्वास ने कहा कि कारण बताओ नोटिस का जवाब हम आज रात तक दे देंगे. कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने भी सही कैंडिडेट नहीं होने की बात कही.

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने गलत उम्मीदवार उतारा है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पास एक सीट जीतने का मौका था. जिसके लिए दीपक यादव से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता था या फिर मुकेश सहनी को मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसे वर्ग के व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया गया, जिसका जनाधार महागठबंधन के खिलाफ है. कांग्रेस विधायक ने कहा कि मैं NDA का साथ दे नहीं सकता हूं और राजद ने उम्मीदवार गलत चुना तो मैने वोट नहीं देना ही बेहतर समझा. 

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