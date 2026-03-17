रुपयों का खेल बेबुनियाद! कांग्रेस विधायक मनोहर सिंह ने मतदान न करने पर तोड़ी चुप्पी

Congress MLA Manohar Singh: मनिहारी से कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने राज्यसभा चुनाव में मतदान से दूर रहने को लेकर अपना पक्ष रखा है. मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इसके पीछे रुपयों के खेल के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि हम पैसों के लिए राजनीति नहीं करते. उन्होंने कहा कि कुछ कारणों से वोटिंग में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन इसका कोई गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए.

विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने कहा कि संगठनात्मक स्तर पर कुछ कमियां और समन्वय की कमी रही. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के अंदर किसी तरह का मतभेद नहीं है और सभी मिलकर संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं.

बिहार में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. महागठबंधन के लिए यह चुनाव बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि मतदान के दौरान उसके चार विधायक वोटिंग में शामिल नहीं हुए थे.

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वोटिंग से दूरी बनाने वाले विधायकों में मनिहारी से कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह भी थे. उन्होंने यह माना कि पहले के चुनावों में वोटिंग को लेकर लापरवाही का असर भी देखने को मिला है. पैसे के लेन-देन के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए विधायक ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. हमलोग पैसा के लिए राजनीति नहीं करते हैं. यह पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है.

उन्होंने कहा कि मैं कुछ कारणों से वोटिंग में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन इसका गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए. राज्यसभा चुनाव के इस घटनाक्रम के बाद महागठबंधन के भीतर मंथन तेज हो गया है और आने वाले समय में इसके राजनीतिक असर को लेकर चर्चाएं जारी हैं.

रिपोर्ट: रंजन कुमार, कटिहार

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