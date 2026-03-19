राज्यसभा चुनाव में मतदान में भाग न लेने वाले विधायकों पर कांग्रेस सख्त: तीनों बागी MLAs पर क्या हो सकती है कार्रवाई?

Bihar Congress: बिहार की पांच सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के तीन विधायकों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया था, जिससे सारा गुणा-गणित बिगड़ गया था और महागठबंधन प्रत्याशी अमरेंद्र धारी सिंह को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. दूसरी ओर एनडीए ने पर्याप्त संख्याबल नहीं होने के बावजूद अपने पांचों उम्मीदवारों को जिताने में कामयाबी हासिल की थी. इस चुनाव से विपक्षी एकता की पोल खुल गई और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हो गई. अब कांग्रेस पार्टी अपने तीनों बागी विधायकों पर कार्रवाई करने का मन बना रही है. पार्टी की ओर से तीनों विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसका दो दिन में जवाब भी देना होगा. बिहार में कांग्रेस के कुल 6 विधायक हैं, ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने तीन विधायकों पर कोई एक्शन लेने की ताकत रखती है? अगर बागियों पर कोई कार्रवाई की जाती है, तो वह क्या होगी?

कांग्रेस के जिन तीन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में नहीं लिया था, उनमें मनिहारी विधायक मनोहर सिंह, वाल्मिकीनगर के विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा और विधायक मनोज विश्वास शामिल हैं. इन्होंने ओडिशा के विधायकों की तरह क्रॉस वोटिंग तो नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से सत्ता पक्ष की मदद करने का काम किया. मतदान नहीं करने वाले तीन में से दो विधायकों (सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा और मनोज विश्वास) ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर गलत कैंडिडेट उतारने का आरोप लगाया है. दोनों ने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव ने सही कैंडिडेट का चयन नहीं किया, जिसके कारण उन्होंने अपना वोट नहीं डाला. कांग्रेस विधायकों ने कहा कि महागठबंधन का प्रत्याशी उतारते वक्त हमारी पार्टी (कांग्रेस) और हमारे नेतृत्व (राहुल गांधी) से सलाह-मशविरा नहीं ली गई. हम एनडीए उम्मीदवार को वोट नहीं दे सकते थे, लेकिन महागठबंधन का प्रत्याशी भी सही नहीं था, इसलिए वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय लिया.

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सदस्यता रद्द होगी या संगठन से निष्कासित होंगे?

कांग्रेस पार्टी के पास अपने बागी विधायकों पर कार्रवाई करने के दो विकल्प खुले हुए हैं, पहला- विधानसभा सदस्यता रद्द कराना और दूसरा- पार्टी से निष्कासित कर देना.

विधायकी जाएगी- कांग्रेस पार्टी अगर चाहे तो दल-बदल कानून का इस्तेमाल करके अपने बागी विधायकों की विधानसभा सदस्यता को रद्द करवा सकती है. अगर 4 विधायक टूटते तो यह कानून भी लागू नहीं हो सकता था. हालांकि, इसके बावजूद एक पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है. सियासी जानकारों के मुताबिक, बिहार चुनाव के बाद से अबतक कांग्रेस पार्टी ने अपना सचेतक नियुक्त नहीं किया है. सचेतक का काम होता है व्हिप जारी करना और सभी विधायक उसे मानने को मजबूर होते हैं. सचेतक नहीं होने के कारण राज्यसभा चुनाव के दौरान कोई व्हिप जारी नहीं हुआ था. इस लिहाज से कांग्रेस विधायक अपनी मर्जी के मालिक थे और पार्टी तकनीकि तौर पर विधानसभा स्पीकर को दल-बदल कानून लागू करने की अर्जी नहीं दे सकती है.

पार्टी से निष्कासन- कांग्रेस पार्टी अगर चाहे तो पार्टी विरुद्ध गतिविधियों के चलते बागी विधायकों पार्टी से निष्कासित कर सकती है. हालांकि, इससे कांग्रेस पार्टी सिर्फ 3 विधायकों पर सिमट जाएगी. दूसरी ओर निष्कासन के बाद बागी विधायक एनडीए में शामिल होकर सत्तापक्ष की ताकत को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं. इतना ही नहीं बचे हुए तीनों विधायकों के टूटने का खतरा भी बढ़ सकता है. भविष्य में अगर कोई ऐसा मौका आ गया, जहां एनडीए फंसती हुई नजर आई तो वह सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के तीन विधायकों को ही टारगेट कर सकती है और उन्हें साधने के लिए उनके ही साथियों (वर्तमान समय के बागी विधायकों) को लगाया जा सकता है.