महाराष्ट्र में क्यों डिप्टी सीएम बनें देवेंद्र फडण्वीस? अमित शाह ने बताई वजह

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को शपथ ली. उन्हें राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर राजभवन में शपथ दिलाई. वहीं, बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया है. हालांकि, देवेंद्र फडणवीस ने पहले खुद कहा था कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे लेकिन बाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि फडणवीस को सरकार में शामिल होना चाहिए.

राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में दोनों नेताओं को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ दिलाई. इसके साथ ही राज्य में बीते कुछ दिनों से जारी सियासी उठापठक का भी अंत हो गया. हालांकि, दोनों नेताओं के साथ किसी ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है.

उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना

वहीं, महाराष्ट्र में नई सरकार बनने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने ट्वीट कर लिखा, 'एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी को बधाई. आज ये सिद्ध हो गया कि BJP के मन में कभी मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं थी. 2019 के चुनाव में स्पष्ट जनादेश मा. नरेंद्र मोदी जी एवं देवेंद्र जी को मिला था. उद्धव ठाकरे ने CM पद के लालच में हमारा साथ छोड़कर विपक्ष के साथ सरकार बनाई थी.'

क्यों डिप्टी सीएम बनें फडण्वीस?

गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने ट्वीट कर लिखा, 'भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कहने पर ने देवेंद्र फडणवीस बड़ा मन दिखाते हुए महाराष्ट्र राज्य और जनता के हित में सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है. यह निर्णय महाराष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा व सेवाभाव का परिचायक है. इसके लिए मैं उन्होंने हृदय से बधाई देता हूँ.'

वहीं, अमित शाह के ट्वीट का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने लिखा, 'प्रामाणिक कार्यकर्ता के नाते पार्टी के आदेश का मैं पालन करता हूँ. जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुँचाया, उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है.'

इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी एकनाथ शिंदे को नई सरकार बनाने को लिए बधाई दी.

I would like to congratulate Shri @mieknathshinde Ji on taking oath as Maharashtra CM. A grassroots level leader, he brings with him rich political, legislative and administrative experience. I am confident that he will work towards taking Maharashtra to greater heights.

