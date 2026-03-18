Bihar Crime: कैमूर में डीजे संचालक की पीट-पीटकर हत्या, समस्तीपुर में युवक को पीटने का वीडियो वायरल

Bihar Crime News: बिहार में इन दिनों अपराधियों के हौसले काफी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं. ताजा मामला कैमूर जिले से सामने आया है. यहां कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुसौली रेलवे स्टेशन के पास कुछ बदमाशें ने एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना घटाव गांव के पास हुई और मृतक की पहचान पुसौली गांव निवासी रामनिवास शाह के बेटे राजा कुमार गुप्ता के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, राजा कुमार गुप्ता पुसौली रेलवे स्टेशन के उत्तरी हिस्से में अपनी डीजे की दुकान चलाता था. मंगलवार सुबह करीब 11 बजे उसे माइक देने के बहाने घटाव गांव के पास दुकान पर बुलाया गया. जैसे ही वह वहां पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे कई लोगों ने उस पर हमला बोल दिया. हमलावरों ने उसे तब तक पीटा जब तक वह अधमरा नहीं हो गया.

इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम

घटना की सूचना मिलते ही परिजन और दोस्त मौके पर पहुंचे और उसे लहूलुहान हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरा ले गए. युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल भभुआ रेफर कर दिया. अस्पताल में जीवन और मौत की जंग लड़ते हुए मंगलवार की देर रात राजा ने अंतिम सांस ली.

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परिजनों में कोहराम, पुलिस जांच में जुटी

मृतक के मित्र छोटू कुमार ने बताया कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे. बुधवार सुबह सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया. युवक की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में तनाव का माहौल है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है.

समस्तीपुर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल

दूसरी ओर समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दो युवक मिलकर एक युवक को सुनसान खेत में पकड़कर बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो साखमोहन गांव का बताया जा रहा है, हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि जी मीडिया नहीं करता है. करीब 40 सेकंड के इस दिल दहला देने वाले वीडियो में चारों तरफ मकई के खेत के बीच खाली जगह पर एक युवक को दो हमलावर जमीन पर पटक कर मारते नजर आ रहे हैं. दोनों युवकों के हाथ में हथियार दिखाई दे रहा है और वे मारपीट के दौरान गोली मार देने की धमकी देते हुए गंदी-गंदी गालियां भी दे रहे हैं.

वीडियो में दिख रहे दो हमलावर

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमलावर युवक पीड़ित को बाल पकड़कर घसीटते हैं और पीठ तथा छाती पर लगातार लात-मुक्कों से वार करते हैं. एक युवक कमर में हथियार खोंसकर मारपीट करता दिख रहा है, जबकि दूसरा युवक हाथ में हथियार लेकर धमकी देते हुए हमला कर रहा है. पास में रखी बाल्टी से भी वार किया जा रहा है. घटनास्थल के पास एक खाली बोरी और बाल्टी पड़ी दिखाई दे रही है, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि युवक खेत में काम करने गया होगा, जहां उसे घेरकर दोनों युवकों ने हमला कर दिया. वीडियो में एक कुत्ता भी आसपास घूमता नजर आ रहा है. मार खा रहा युवक बार-बार जान की भीख मांगते हुए कह रहा है, “भाई हम किसी को नहीं मारे हैं…” लेकिन हमलावर उस पर रहम नहीं करते और कहते सुनाई देते हैं, “कोई बाप तुम्हें बचाने नहीं आएगा…” वीडियो के अंत में युवक बेहोश होते हुए कहता है, “अब मर गए भाई…”

जिसके बाद एक हमलावर दूसरे से कहता है- “अब छोड़ दो…”. बताया जा रहा है कि पूरी घटना का वीडियो किसी तीसरे व्यक्ति ने बना लिया, जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है तथा लोग दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इस संबंध में थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि मामले की पहले जानकारी नहीं थी और न ही पीड़ित द्वारा कोई लिखित शिकायत दी गई है. वीडियो सामने आने के बाद जांच कराई जा रही है. दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कैमूर से मुकुल जायसवाल और समस्तीपुर से मंटून रॉय की रिपोर्ट