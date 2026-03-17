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बेगूसराय में गैस का फुल स्टॉक, अफवाहों पर न दें ध्यान: डीएम श्रीकांत शास्त्री ने लोगों से की संयम बरतने की अपील

Begusarai News: बेगूसराय में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों की भीड़ गैस एजेंसियों पर उमड़ रही थी. सुबह से ही लोग लाइन में लगकर सिलेंडर लेने का इंतजार कर रहे थे. जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने खुद स्थिति का जायजा लिया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 17, 2026, 08:00 PM IST

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डीएम श्रीकांत शास्त्री ने लोगों से की संयम बरतने की अपील
डीएम श्रीकांत शास्त्री ने लोगों से की संयम बरतने की अपील

Bihar News: बेगूसराय में गैस किल्लत को लेकर मचे हड़कंप के बीच जिला प्रशासन ने मंगलवार को जनता को भारी राहत वाला ऐलान कर दिया. जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने कहा है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है, बल्कि अफवाहों की वजह से लोगों में घबराहट फैली और एजेंसियों पर लंबी कतारें लग गईं. पिछले कुछ दिनों से बेगूसराय में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों की भीड़ गैस एजेंसियों पर उमड़ रही थी. सुबह से ही लोग लाइन में लगकर सिलेंडर लेने का इंतजार कर रहे थे. जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने खुद स्थिति का जायजा लिया और साफ किया कि जिले के सभी 68 डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है.

गैस की कमी नहीं, अफवाह से बढ़ी भीड़
डीएम श्रीकांत शास्त्री का कहना है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और बेवजह लाइन में लगने से बचें. उन्होंने कहा कि गैस बुकिंग की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी है. ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों पर और शहरी क्षेत्रों में 25 दिनों पर सिलेंडर बुकिंग का नंबर लगेगा. लोगों को गोदाम जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से बुकिंग करने पर 2 से 3 दिनों के अंदर गैस की डिलीवरी कर दी जाएगी.

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई अवैध तरीके से गैस सिलेंडर का स्टॉक करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसी कड़ी में पहले भी बड़ी संख्या में सिलेंडर जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है. फिलहाल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं है और जिले में गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है.

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रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार

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