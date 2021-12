New Year Upaay And Totake: नए साल के पहले दिन करें ये उपाय, बनी रहेगी खुशहाली और अमीरी

पटनाः New Year Upaay And Totake: साल 2021 को बीतने में अब चंद दिन रह गए हैं. नए साल (New Year 2022) के आने की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. इसी बीच ये उधेड़बुन भी शुरू हो गई है कि नए साल को खास कैसे बनाएं? कई ऐसे उपाय (New Year Upaay And Totake) हैं, जिन्हें अपनाकर आप आने वाले साल 2022 को अपने लिए Positive बना सकते हैं.

1. नए साल के पहले दिन गणपति का पूजन करें. इससे साल भर घर में खुशहाली रहेगी. प्रथम पूजनीय के दर्शन से सारे कष्ट दूर होते हैं. अगर नव वर्ष के पहले दिन सफेद रंग की गणेश जी मूर्ति की स्थापना करें तो शुभ फल मिलेंगे.

2. नए साल के पहले दिन घर में शंख रखें. यह समृद्धि को बुलाने का संकेत है. मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. इससे घर में हमेशा धन बना रहता है.

3. नए साल पर लक्ष्मी-नारायण की आराधना करें तो दांपत्य खिलखिला उठेगा. उन्हें पूजन में कमल का फूल चढ़ाएं.

4. घर में तुलसी का पौधा लगाएं. इसकी मिट्टी में एक रुपये का सिक्का दबा दें. इससे घर में मां लक्ष्मी का वास होगा.

5. पहले दिन घर में नमक का पोंछा लगाएं. नकारात्मका भाग जाएगी, तरपक्की की राह खुलेगी.

6. किसी लक्ष्मी मंदिर में देसी घी का दीपक जलाएं. देवी को पांच कमल के फूल चढ़ाएं. ऐसा करने से देवी मां की आप पर कृपा होगी.

7. नए साल के पहले दिन जरूरतमंदों को गुड़ का दान करें. ऐसा करने से सूर्य एवं मंगल ग्रह प्रभावशाली बनेंगे. जिससे आपको सकारात्मक लाभ मिलेंगे.

8. नए साल के पहले दिन तांबे के कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं. इस दौरान ओम नम: शिवाय मंत्र का भी जाप करें. ऐसा करने से घर में सुख-शांति आएगी.

